Unidad para abrir el barrio alto

Ante una situación de aislamiento, nada mejor que la unión para romper el cascarón y mirar al mundo. Así encaran su futuro 24 negocios del barrio alto de Gijón que, conscientes de los problemas de la zona, han unido fuerzas para crear la Asociación de Hostelería Cimavilla, que pretende aglutinar las voces del sector para tratar de mejorar el servicio en todos sus aspectos. El diagnóstico elaborado por el colectivo es rotundo y viene de lejos. Se habla de «desconexión» respecto al resto de la ciudad y de la «insuficiente» demanda interna con la que cuenta el barrio, un problema que solo puede solucionarse atrayendo a gente no residente en la zona. «Si Cimavilla no quiere perder la poca actividad empresarial que le queda, debe facilitar la conexión con el resto de la ciudad. El acceso por San Bernardo es laberíntico, cuando toda la vida fue la cosa más sencilla. Si no conoces el recorrido previamente, lo más probable es que no llegues al destino», indican desde la entidad.

El nuevo plan de movilidad, presentado la semana pasada por el gobierno local, tampoco parece ser la solución esperada por los negocios del barrio. La prohibición de estacionamiento a no residentes, explican, no es una de las medidas que tanto comerciantes como asociación de vecinos habían pactado hace unos meses en un texto conjunto sobre las actuaciones necesarias. «Bajo nuestro punto de vista, este plan no hace otra cosa que incidir sin más en el grave problema de accesibilidad», lamentan. El primer paso, por tanto, pasaría por reunir al gobierno local con los distintos agentes del barrio.

Menús por el Arcu Atlánticu

Desde la nueva asociación asumen que para dinamizar el ambiente hostelero de la zona es necesario tomar la iniciativa y ofrecer propuestas atractivas tanto a vecinos como a visitantes. La primera acción, que ya está en marcha, es un convenio con los tres aparcamientos más cercanos al barrio: el de Cimavilla, Fomento y el Náutico. «Esto supone que cualquier persona puede disfrutar de la hostelería de Cimavilla los 365 días del año, despreocupándose de buscar una plaza de aparcamiento. La campaña incluye dos horas de aparcamiento a partir de cierto consumo en los locales», explican.

Con esta propuesta, los hosteleros persiguen aumentar las plazas de aparcamiento libres en la zona, «actualmente insuficientes». Sobre el aparcamiento de Cimavilla solicitan, asimismo, liberar sus plazas de uso restringido, ya que «generalmente se encuentran vacías».

Otras de las actividades planteadas surge en el seno del Arcu Atlánticu. Este año, informan, el festival subirá al barrio alto y los hosteleros colaborarán con menús y tapas especiales para la ocasión. Además, desde la asociación prometen «volcarse» con las fiestas del barrio y fomentar el arte en las calles. «Si los festejos de estos últimos años han despertado gran interés, esperamos mejorarlos». A partir de ahora, convivirán con otra asociación de hosteleros del barrio, Cimata Night, que aglutina los distintos negocios que operan por la noche. En su opinión, las actividades de ambas son lo suficientemente diferentes como para justificar su existencia. «Esto no implica que no se puedan desarrollar acciones conjuntas, siempre y cuando sean beneficiosas para el barrio», destacan.