Aitana quiere audífonos para más niños

«Lo que quiero es que los niños que no oyen tengan audífonos y sean felices. Como yo». Con este propósito, Aitana Martínez Jiménez se dirigió el curso pasado a los profesores de Educación Física José Viña y Marián Viña para plantearles que este año, en la XIII Semana del Deporte del Colegio San Miguel, la carrera solidaria sirviera para recaudar fondos para aquellos niños con deficiencias auditivas. Porque sabe en primera persona lo que significa no oír sin audífonos. Aitana, que cursa tercero de Primaria en el centro, sufre una hipoacusia severa y busca recaudar la mayor cuantía posible para que otros pequeños con discapacidad auditiva dispongan de audífonos y «tengan también repuestos, que son caros».

Tan concienciada está con la causa que ha recorrido las aulas con el libro 'Érase una vez el cuerpo humano' para explicar cómo funciona el oído y así tengan una idea de lo que le pasa. «También les hablo del lenguaje de signos, que les mola», dice sonriente. La mayoría, salvo sus compañeros de clase, no sabía de su problema. Uno de los motivos, explican sus profesores y su madre, Marta Jiménez, es que «nunca se aisló y puso toda la energía y el amor propio en no quedarse atrás».

Está especialmente contenta porque la carrera solidaria -se celebra hoy en el campo municipal de Roces- coincide con su cumpleaños. No podía tener mejor regalo. Ahora, la recaudación irá destinada a la Asociación Asturiana de Implantados Cocleares y otros Problemas Auditivos (Asaicpa). Aitana lleva los audífonos desde los tres años, desde que acabó tercero de Infantil, y le cambió la vida. Hasta entonces, dice, «no oía nada».

Las primeras pruebas, recién nacida, así lo detectaron, pero una posterior en el HUCA reveló que sí oía y durante año y medio estuvo acudiendo a revisiones hasta que le dieron el alta. «Sin embargo, en casa veíamos que no. Que ante cualquier ruido no reaccionaba». Sus padres lograron que fuera atendida en Atención Temprana, donde les recomendaron llevarla a la guardería y relacionarse con otros niños. Lo hicieron, aunque pensaban que el origen del problema no era la falta de relación con los demás. «Todo lo contrario. Cuando estaba en el parque y veía que no entendía al resto de lo niños, llamaba a su hermana Alba. Aprendió a leer los labios y se hacía entender hablando 'a lo indio', pero se defendía. Siempre se ha sacado las castañas del fuego». La profesora de la guardería también observaba que algo no iba bien, que en el momento en que ya no le hablaba de frente y le daba alguna orden no respondía. Por eso, volvieron al hospital y la audiometría fue concluyente: hipoacusia severa. «A los tres días estábamos en la Fundación Vinjoy y fue todo muy rápido». Le colocaron los audífonos y la ganancia fue del cien por cien.

Desarrollo del lenguaje

Su tutora desde entonces en el San Miguel, Vanessa Peláez, señala que «el desarrollo del lenguaje fue brutal» y que fue en ese momento cuando se dieron cuenta de «la Aitana que nos estábamos perdiendo, porque atribuíamos que iba a su aire a un déficit de atención y los problemas de habla a carencias que pueden entrar dentro de un perfil de tres años».

«Es una superviviente, ha superado un montón de obstáculos», dice su hermana Alba, de catorce años. El colegio procura que Aitana no se pierda nada. Cuenta con un aparato de frecuencia. Dispone de unos adaptadores que se colocan en los audífono y, a través de un canal de radio, le llega la explicación de los profesores, que utilizan un micrófono. También cuenta con el apoyo de la Unidad de Auditivos de la consejería, con lectura de labios y estructuras de lenguaje. Con una sonrisa, anima a toda la comunidad educativa a participar hoy, pues «gracias a la recaudación de 2016, Rafa Miguélez irá este año al Campamento de Diabéticos y se lograron cinco becas para otros niños que también participarán en la misma actividad, en Ibias».