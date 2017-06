«Debemos cinco meses de sueldo a los trabajadores y se me cae la cara de vergüenza»

Después de más de dos décadas, el barrio de La Calzada ha encontrado en sus Jornadas Deportivo Culturales una de sus señas de identidad. No en vano, pocos certámenes pueden juntar durante un mes decenas de actividades deportivas al aire libre y un Festival de Masas Corales que atrae a formaciones de todo el país. El presidente y fundador de Iniciativas Deportivo Culturales de La Calzada, Rufino Ballesteros, ha aprovechado la conclusión de la vigesimosexta edición de las jornadas para mostrar su indignación con el Ayuntamiento.

-¿En qué estado se encuentra Iniciativas Deportivo Culturales de La Calzada?

-Estamos llegando a un límite en el que no sabemos si podremos seguir. No tenemos ni un euro y le debemos bastante dinero a los proveedores. En muchos aspectos siento que se están riendo de mí ya que en muchos casos estamos pagando de nuestro bolsillo. Nos encontramos en la necesidad de lanzar un órdago o habrá que echar el cierre.

-¿A qué se debe esto?

-A los retrasos de los pagos del Ayuntamiento. Nos están dando largas y nadie nos aporta razones que tengan sentido. Llevamos trabajando para el barrio más de 28 años y no entendemos este trato.

-¿Desde cuándo se encuentran así?

-Siempre tuvimos retrasos, pero lo de estos últimos años es demasiado. Entiendo que tengan sus forma de trabajar, pero cuando no falta una firma, falta un documento. Y así siempre.

-A día de hoy, ¿a qué personas u organismos les deben dinero?

-Pues a todo tipo de proveedores. Desde el pago de trofeos en las competiciones deportivas a los autobuses que contratamos para traer a los coros de fuera de Asturias. A los trabajadores de la asociación les debemos cinco meses de sueldo y se me cae la cara de vergüenza solo de decirlo.

-¿Estiman, por tanto, una cifra?

-Más de 15.000 euros, seguro.

«Las jornadas, un éxito»

-¿De qué forma han estado afrontando estos gastos?

-Tuvimos que sacar un presupuesto del banco poniéndome a mí de aval. También contamos con las aportaciones de amigos y comerciantes del barrio, que siempre han estado con nosotros. El tema es que no podemos seguir funcionando de esta manera, no me apetece seguir mendigando. El Ayuntamiento debería estar orgulloso de nosotros, pero parece que no es el caso. Si no nos quieren, deberían decirlo directamente.

-Además de lo económico, ¿cómo valora estas últimas jornadas?

-Han sido un éxito rotundo. Si el tiempo acompaña las pruebas deportivas al aire libre se siguen muchísimo, como se ha vuelto a demostrar. Sobre el Festival de Masas Corales hay poco que decir. Poder ver aquí tal cantidad de agrupaciones de esta calidad es extraordinario.

-¿Esperan más apoyos tras alzar la voz?

-Estaremos atentos. Somos conscientes de que no solo podemos contar con ayudas municipales, pero se agradecería, por ejemplo, un apoyo más directo de la alcaldesa.

-¿Qué les espera de cara al futuro?

-Nosotros, por supuesto, queremos seguir. Somos la primera asociación de este tipo y lo único que pedimos es un trato digno.