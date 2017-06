«Estoy vivo gracias a la reanimación»

«Lo que es el destino. El abuelo de 'Con tus manos puedes salvar vidas' no podía quedarse en esa parada», cuenta Raquel Palacio. Las coincidencias de esta historia son tantas que parecen salidas de la mente de un guionista. Raquel, enfermera de profesión, fue una de las promotoras de 'RCP desde mi cole', iniciativa que enseña a los escolares maniobras de reanimación. Fue en un centro educativo, el instituto Fernández Vallín, donde un militante socialista sufrió una parada cardíaca, el 25 de mayo, durante la reunión de la agrupación local del partido. Ese hombre fue Avelino Palacio, padre de Raquel.

«Solo me acuerdo que me caía, dije 'me siento mal' y luego ya era el día siguiente, en el hospital», relata Avelino. Ese día, la agrupación local del PSOE celebraba un encuentro para elegir a los delegados locales al congreso regional del siguiente domingo. El exconsejero Faustino Blanco y el exdirector de Salud Pública, Julio Bruno, ambos médicos, le practicaron durante siete minutos las maniobras de reanimación. «Mi padre no tiene secuelas porque intervinieron desde el minuto cero, su cerebro no paró de recibir oxígeno. Esa fue la diferencia con los casos en los que los pacientes quedan vegetales», explica Raquel.

El caso de su padre pone de manifiesto lo que esta enfermera y sus compañeros de 'Con tus manos puedes salvar vidas' llevan reclamando desde 2013, cuando la iniciativa entró en el colegio Antonio Machado. «Empezamos allí porque era el colegio de nuestros hijos, con el boca a boca se fue expandiendo», indica. Desde entonces, más de 16.000 alumnos de cuarenta centros educativos asturianos han aprendido técnicas de reanimación cardiopulmonar. «Tras los cincuenta minutos que dura el taller salen sabiendo a realizar masajes cardíacos, la posición lateral de seguridad y la maniobra de atragantamiento», añade Palacio. La enfermera lamenta que, a pesar de existir un Real Decreto que desde 2014 recomienda incluir enseñanzas de primeros auxilios en el currículo, «no se está haciendo nada». «Nosotros lo hacemos a coste cero, es el propio personal de primaria quien va por los colegios sin cobrar nada», destaca.

Formar a los más jóvenes

Su padre, cuenta, «tuvo la suerte de que había médicos en la sala, pero luchamos porque todos, kioskeros o niños, sepan realizar la reanimación». Los sanitarios que integran la iniciativa apuestan precisamente por formar a los más jóvenes. «En una década tendríamos a chavales formados y se podrían salvar cien mil vidas al año». Continuidad dentro del programa educativo y más apoyo institucional son los pilares que demandan para la formación.

Las casualidades volvían a concentrarse ayer en la familia Palacio. Avelino recibía el alta y el sello de calidad de 'Con tus manos puedes salvar vidas' cumplía su primer aniversario. Este distintivo, otorgado por el Ministerio de Sanidad, recomienda extender las enseñanzas de reanimación cardiopulmonar a los colegios de todas las comunidades autónomas. «En la cadena de supervivencia tú mismo eres el primer eslabón, si eso falla no podemos llegar al final», reitera Raquel.

Ese final fue el que Avelino vio muy cerca. «Estuve muerto del todo, a veces olvidamos que en un minuto te vas», destaca. A las pocas horas de recibir el alta hospitalaria, el 'abuelo de Con tus manos puedes salvar vidas' , como le llama su hija, jugaba por el jardín junto a sus nietos y recordaba a los dos médicos que le salvaron la vida. «No tengo con qué pagarles, estoy vivo gracias a la reanimación». A partir de ahora, Avelino promete «pasar de lo que no me gusta y vivir bien, sin hacer mal a nadie». La vida, dice, merece la pena «porque todavía queda más gente buena que mala».