Surcando el cielo

Estos días verá más movimiento de lo normal en el cielo. De hecho, a buen seguro que más de una vez que mire hacia arriba a lo largo de este fin de semana, termine señalando y sacando el teléfono móvil para fotografiar el momento. El motivo es la celebración de la Primera Regata de Globos Aerostáticos de Gijón, la cita que, organizada por Volar en Asturias, se prolongará hasta el domingo en la ciudad.

El Rinconín fue el espacio elegido por los primeros participantes para echar a volar. A media tarde empezaron el montaje a un ritmo frenético. Mientras el equipo sacaba de las furgonetas el equipo y los pilotos se reunían para tomar nota de las últimas indicaciones del vuelo, el público se empezaba a congregar animado, y hasta sorprendido, por el espectáculo que empezaba. En total, diecinueve globos se hinchaban, llegando el parque de color. «¡Qué espectáculo más guapo!», comentaban los presentes. «Es muy grande, pero no da miedo, no nos asustamos», explicaban Iván Ceballos, Inés González y Matías Bianchi, tres amigos de primero de infantil de Las Mestas, mientras atendían casi sin pestañear a cómo el equipo elevaba el globo.

La bruma que apareció en la jornada de ayer fue el único 'pero' de una actividad inicial que congregó a diecinueve participantes. Seis más llegarán hoy para completar el listado de veinticinco inscritos. A los pilotos asturianos les acompañan otros venidos de Madrid, Alicante, País Vasco, Cataluña, Navarra, Castilla-La Mancha, Vigo, La Rioja, Huesca y hasta de la vecina Francia. «Esta es una actividad totalmente regularizada. Funcionamos como si fuéramos un avión de pasajeros, tenemos que tener unos permisos y tener muy en cuenta las condiciones del tiempo para saber si podemos salir o no», explicaba el organizador Jorge Iglesias mientras ultimaba los detalles para que todo saliese perfecto.

Esta Primera Regata de Globos Aerostáticos de Gijón, que viene a continuar la convocatoria iniciada en 1979, cuando dos globos salieron desde Las Mestas. Posteriormente, se canceló durante un tiempo y ahora recobra renovadas fuerzas. Los tiempos han cambiado, también en este sector, que ahora se ha visto favorecido por las nuevas tecnologías. EL COMERCIO fue testigo de primera mano tanto de esos avances como de lo que se siente cuando uno sobrevuela Gijón a unos 300 metros de altura.

Abordo del globo de Edp, pilotado por José Antonio Cantalapiedra, la aventura comenzó más rápido de lo esperado. Una vez dentro de la cesta, la aeronave no tardó más que unos segundos en ascender. La playa de San Lorenzo, el estadio de El Molinón, el hípico, la plaza de toros de El Bibio y el parque de Isabel la Católica fueron los primeros escenarios que disfrutaron los participantes. «Gijón sí se puede sobrevolar, siempre cumpliendo una altura mínima», indicaba el piloto, que surcó los cielos de la villa de Jovellanos por primera vez en 1980. Los Pericones, les caleyes, carreteras y autovías de la ciudad se ven diferentes desde el aire. «Eso es lo que me gusta del globo, que nunca sabes dónde puedes terminar», indica Cantalapiedra, quien durante todo el vuelo, que duró algo más de media hora, no perdió detalle de cuanto acontencía a su alrededor. La comitiva, que empezó unida, pero no lo terminó tanto, llegó hasta los aledaños de La Camocha. Ahí recogieron los equipos y regresaron al hotel, pues la actividad no había hecho más que comenzar. En total, contando el de ayer, los participantes esperan hacer seis vuelos, algunos de competición. Todo, claro, si el tiempo lo permite, pues de él dependen y, por eso, en sus redes sociales comentan si podrán o no volar en el horario previsto y desde dónde. Uno de los grandes atractivos para el espectador tendrá lugar esta noche, cuando los participantes eleven sus globos en el Solarón y los iluminen, logrando un espectáculo a pie de calle.