Los estibadores anuncian ocho días de paros en tres semanas

Junio será un mes de lucha en los puertos según las previsiones de los trabajadores del sector de la estiba, que anuncian un total de ocho días de conflicto en las próximas tres semanas. No obstante, la organización patronal Anesco ha denunciado ya protestas selectivas contra determinadas empresas, que se plasmaría en una reducción de la productividad.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de Gijón indicaron ayer que no tiene detectadas en El Musel este tipo de presiones, de forma que la normalidad preside las jornadas previas al conflicto. Todo apunta, sin embargo, a que el puerto gijonés no será ajeno a los paros oficialmente convocados, que se iniciarán, si un improbable acuerdo de última hora no lo remedia ya que no hay negociaciones previstas durante el fin de semana, el próximo lunes, día 5. Lunes, miércoles y viernes de la próxima semana están anunciados paros intermitentes en horas alternas.

Para la semana siguiente está previsto un paro ininterrumpido, de 48 horas de duración, entre las ocho horas del miércoles día 14 y la misma hora del viernes 16. Las otras tres jornadas de conflicto, hasta completar el número total de ocho, serán los días 19, 21 y 23 de este mes, también con paros intermitentes en horas alternas.

El Ministerio de Fomento, por su parte, prepara una comisión interministerial para controlar la prestación de los llamados servicios mínimos, en cuyo seguimiento están llamadas a participar las autoridades portuarias. La gravedad de una huelga de estiba consiste en el alto coste de explotación de los barcos, que obliga a reducir al mínimo el tiempo de atraque y operaciones en los puertos. Duplicar el tiempo de la estiba y desestiba, en el caso de las líneas regulares, puede suponer, además, el incumplimiento de los tiempos de rotación. En El Musel, donde cerca del 80% del tráfico lo mueve la EBHI sin estibadores, la repercusión será previsiblemente menor que en otros puertos.