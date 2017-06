Los globos adornan Gijón

Por más que pasen los años, no deja de sorprendernos el funcionamiento de cualquier objeto que logre surcar los aires. Da igual que sean aviones, avionetas, helicópteros o globos. Unos por su grandiosidad, otros por el ruido que provocan a su paso y los últimos, además, por el colorido que traen consigo. Es prácticamente imposible seguir mirando al frente cuando uno sabe que por el cielo está sobrevolándole alguno de ellos. Quien pasee por Gijón estos días puede ponerse a prueba comprobando si logra resistirse a la tentación o no porque, hasta mañana, se celebra la Primera Regata de Globos Aerostáticos de la ciudad. La actividad, organizada por Volar en Asturias, viene a continuar una tradición iniciada en 1979 y, posteriormente, cancelada.

Su funcionamiento es muy sencillo, veintidós pilotos -bajas de última hora mediante- venidos de diferentes puntos del país y hasta de la vecina Francia disfrutan de la ciudad desde el aire y, de paso, compiten en pruebas que miden su habilidad en el manejo de los aparatos. «Esto es ciento por ciento deportivo», cuenta Jorge Iglesias, responsable de la organización. Este, en medio del barullo y mientras ultima los detalles de la jornada, explica que su razón de ser, además de para disfrutar los pilotos, es para «contagiar al público». Ambos grupos lo hicieron en la jornada de ayer, en la que el tiempo permitió a los participantes echar a volar en torno a las diez de la mañana y a media tarde. Los espectadores, sin levantar los pies de la tierra, les vieron preparar los equipos en el 'Solarón', el punto desde el que iniciaron ayer sus dos salidas. «El vuelo de por la tarde fue increíble, el mejor hasta el momento. Por la mañana había aún algo de bruma, pero después se fue, permitiendo ver toda la ciudad y, de una forma fantástica, la zona rural», explicó Iglesias. Pero el espectáculo que más llamó la atención empezó a primera hora de la noche, a partir de las 21 horas. Los más pequeños de la casa -y los no tanto, que volar es una atracción que gusta y llama la atención a todos los públicos-, vieron de cerca y tranquilamente las aeronaves sobre el prau del centro de la ciudad. Todo envuelto en un espectáculo audiovisual porque, por un lado, los pilotos iluminaban los globos con el fuego que generaban sus quemadores, con los que lograban mantener caliente el aire y, por tanto, hizada la tela. Y, por otro, la música amenizaba la velada, mientras el 'speaker', Jorge Iglesias, presentaba a los 16 participantes de esta actividad lúdica. «Hemos hecho un vuelo vespertino largo, de una hora y media, y hay algunos compañeros que acabaron el gas y se han tenido que ir», explicaba, mientras animaba a los que iban llegando a empezar a descargar.

Los participantes de esta Primera Regata de Globos Aerostáticos de Gijón enseñaron sus 'pequeños' tesoros a medida que la luz solar iba desapareciendo, sustituida por la que ellos ofrecían. El público, aun sin saber lo que estaba pasando en pleno centro de la ciudad, se acercaba animado por la buena temperatura que había anoche y, también, quizá, ansioso por disfrutar de los globos. «Soy muy grandes, vi cómo los hinchaban y necesitan mucho, mucho aire», contaba Iker Donoso, de tres años, presumiendo de que él tenía también un globo, amarillo, atado con un cordel a su muñeca.

«Es un espectáculo maravilloso», comentaba el numeroso público congregado

Había una aeróstato que llamaba en especial la atención. Era el que tenía el piloto madrileño Hugo Varela, réplica del primer globo aerostático que surcó los cielos gracias al ingenio de los hermanos Montgolfier. Uno de los que primero se hincharon, además. Los centenares de curiosos que se acercaron ayer por el 'Solarón' aprovecharon la ocasión para preguntar a los responsables cómo era el funcionamiento de tan curioso invento. Primero, se tumba la cesta; y se coloca la tela encima, que se empieza a hinchar. Cuando ya tiene aire suficiente en su interior, empieza la tarea más dura, enderezar el equipo. Después, era solo cuestión de mantener la temperatura elevada en el interior de la tela para que no se viniera abajo antes de tiempo. «Es un espectáculo maravilloso», comentaban los presentes, sorprendidos por el tamaño que alcanzaban. «Acostumbrados a verlos a lo lejos, llama la atención que sean tan coloridos y grandes», decían. Porque el color de sus telas, sobre todo antes de que la noche le restara protagonismo, era uno de los motivos que hacía al público detenerse y dejarse fotografiar, solos o acompañados por la familia o los amigos.

La nueva generación que ha cogido las riendas del certamen ha llegado con vistas de quedarse, pues su objetivo es dar continuidad a la cita hasta convertirla en ineludible en el calendario gijonés. Gracias a ellos el color volverá a teñir hoy el cielo de Gijón, siempre que el tiempo, que amenaza no dar ya tregua, lo permita. Ni los pilotos saben con seguridad si podrán o no volar hasta unas horas antes de lanzarse a hacerlo. En cuanto se levanten se reunirán y lo decidirán. También miran hacia donde sopla el viento y su intensidad. No olvidemos que los globos no tienen mandos y que es el viento el que les moverá y les llevará hacia un lado o hacia otro de la villa. Los pilotos conocen las ciudades que visitan casi mejor desde el aire que desde el suelo. Y les gusta más así. Nosotros les ofrecemos en estas páginas varias de esas distintas perspectivas.