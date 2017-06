El presunto agresor sexual que quedó libre irá a una rueda de reconocimiento

«Me he pasado la mañana con los agentes. Y la próxima semana tengo que declarar en el juzgado. Después, acudir a una rueda de reconocimiento, para ver si identifico a mi agresor. Vamos, a repetir lo que ya hice, porque yo ya le identifiqué en Comisaría, entre las muchísimas fotografías que me mostró la Policía Nacional». Ella es una de las cuatro gijonesas que fueron víctimas de una agresión sexual entre el 30 de abril y el 22 de mayo.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, las cuatro habían identificado como autor del ataque a un hombre joven, moreno, delgado, de pelo corto y estatura media. «Tiene un rostro inconfundible», asegura otra de las denunciantes. Un agresor que actuaba siempre igual: las abordaba por la espalda, las inmovilizaba y les manoseaba las partes íntimas. Así lo hizo el 30 de abril, en la calle Fundición. El 20 de mayo, dobló sus ataques: a dos mujeres, con horas de diferencia, en Pumarín. Y el 22 de mayo lo intentó con otra, en El Llano. Los gritos o golpes de ellas siempre le hicieron huir, aunque una de las víctimas tuvo que morderle para zafarse. «Y ahora sigue en la calle. ¿Esperan a que la siguiente agresión sea mortal?», se pregunta una de ellas.

La descripción y el modus operandi coinciden con el perfil y el historial de un joven de 18 años detenido por la Policía Nacional el 26 de mayo. El mismo que ya fue arrestado el pasado mes de enero por otra agresión sexual y que se encontraba en libertad con cargos a la espera de juicio. En esta ocasión, pese a que las víctimas sostienen que le reconocieron, el titular del juzgado de Instrucción número 3 lo puso en libertad, de nuevo con cargos, al día siguiente.

«Ya le identifiqué en unas fotos en la Comisaría. Ahora tengo que repetir», lamenta una de ellas

Otra paseaba por la calle y lo volvió a ver «de fiesta con amigos. Quedó en shock»

Separadas y Divorciadas ofrece sus abogadas para que las afectadas ejerzan de acusación

Según abogadas especialistas consultadas por este periódico, «la identificación por fotografía no suele gustar demasiado en los tribunales, ya que se considera que, por el estado de las imágenes, no se garantizan los derechos del denunciado». De hecho, eso fue lo que decretó el magistrado: que no había pruebas concluyentes que respalden que el arrestado sea el asaltante de las cuatro mujeres. Tan claro lo tuvo que no celebró la comparecencia.

«No lo entiendo. Sé que fue él»

La decisión no gustó. Ni a los investigadores, que continuaron trabajando para lograr más pruebas, ni a los colectivos feministas, que iniciaron una campaña en las redes sociales, ni a las afectadas. Desde el anonimato, una de ellas se muestra indignada «por lo que nos está pasando. Él sigue en la calle y nosotras, asustadas. Sé de otra de las víctimas, a la que he conocido en estos días, que se lo ha vuelto a encontrar en la calle. A plena luz del día, él estaba divirtiéndose con unos amigos. Ella se quedó en shock. Tanto que debió llamar para que la fueran a buscar, porque no se podía mover. Aterrada».

Se muestra confundida con lo sucedido. «No lo entiendo. De verdad. Sé que fue él», aunque se muestra esperanzada por la continuidad del proceso. «Tenemos que volver a declarar y hemos sido citadas para una rueda de reconocimiento», por lo que espera que, al final, «el agresor reciba lo que se merece».

Ciudad libre de agresiones

Un fin que también desea la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias. La misma que ha ofrecido a las víctimas su equipo de abogadas. «Si quieren ejercer la acusación particular deben contar con letrado», explican. La presidenta de la entidad, Jéssica Castaño, se mostró muy preocupada por «una agresión que, normalmente, queda sin sanción». Según explica, «el acoso callejero es una forma de violencia que diariamente sufren millones de mujeres sin que los responsables reciban algún tipo de sanción». Una preocupación que se agrava porque «las mujeres corremos el riesgo de que, si nos defendemos y le causamos alguna agresión, podemos ser nosotras las denunciadas».

Además de ofrecer el servicio letrado a las víctimas, Castaño ve «inadmisible que las mujeres sigamos careciendo de una adecuada cobertura en términos legales y pragmáticos». Recuerda que el próximo miércoles se instalarán en la ciudad las catorce señales solicitadas por el Consejo de Mujeres, «que identifican a Gijón como 'Ciudad libre de agresiones sexistas'. Además de las señales, también tenemos que llevar adelante prácticas que nos conviertan, de verdad, en una ciudad sin agresiones».