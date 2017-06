Adiós a Radioelectricidad Franco

En una estrecha parcela a tres calles -Carmen, Felipe Menéndez y Numa Guilhou- proyectó Miguel García de la Cruz, en 1926, un modesto edificio regionalista de dos plantas para Mario Vigil Escalera. El inmueble está grabado en la retina de varias generaciones de gijoneses por el emblemático comercio que aloja dando fachada a la plaza del Carmen. En este local Eusebio Franco Álvarez abrió, en abril de 1957, Radio-Electricidad Franco. Era uno de esos típicos dueños al pie del cañón, salvo los últimos años, de los que ya pocos quedan. Allí estuvo regentando el negocio, con avanzada edad, hasta 1989-1990.

En plena adolescencia, su actual propietario, Ángel Miranda, entró a trabajar como aprendiz hasta llegado el día de hoy en que se jubila. En ese pequeño negocio en esquina, se comercializaron los primeros grandes y medianos electrodomésticos que llegaron a Gijón (televisores, lavadoras, frigoríficos, radios de sobremesa). A principios de los años 60 llegaron los televisores de 19" en blanco y negro a Gijón, y, tal y como hicieran Mercurio o Casa Marcelo, Eusebio Franco ponía una radio y luego una televisión tras el mostrador para retransmitir los resultados de los partidos de futbol principalmente. Así nos recuerda Ángel la graciosa anécdota de cómo «empleaban los andamios de la construcción de la Caja de Ahorros como gradas [...] en los sesenta y pico».

Neveras, planchas, afeitadoras

Uno de los factores comunes a los negocios de iluminación y electrodomésticos que abrieron sus puertas en Gijón entre las décadas de 1950-1960, como Radio-Electricidad Franco o Unitec, era la vinculación laboral de sus gerentes a la empresa Electrogás. Así lo verifica Ángel. Ésta fue la primera empresa, si no de Asturias sí de nuestra ciudad, en comercializar la marca Philips; y luego los negocios aludidos se convertirían en sus principales distribuidores.

Haciendo retrospectiva en el apartado comercial, una de las cuestiones más singulares de este negocio de electrodomésticos era la inmediata salida que tenían, porque «aquí no había grandes superficies y lo que llegaba se vendía. Llegaban camiones con treinta televisores y veinte lavadoras y lo vendías, y ahora no lo vendes en el año». Sobre cuáles pudieron ser los saltos tecnológicos en función de los electrodomésticos que llegaban, apuntan Marcos Madero y Ángel que en aquellos años «todos eran modernos, todo era novedad» porque eran cosas que no había.

Sobre las neveras, Ángel Miranda admite la gran controversia que despertaban porque se decía que «daban cáncer». También comenzaron vendiendo las primeras planchas de vapor para la ropa y haciendo arreglos de las mismas. «La 1207 [...] era un lujo». «Se vendía mucho la batidora de vaso hispano-suiza», lo que hoy conocemos como vaso americano. Pero, sin duda, el producto estrella de Radio Electricidad Franco, lo que define o identifica al negocio, han sido las afeitadoras. «Aquí se llegaron a pedir de una vez 500 máquinas de afeitar eléctricas», recuerda Ángel, quien, con gracia, indica «que eso hoy en día es impensable, eso no lo pide ni Media Markt».

Otro de los elementos identificativos es su cartel de Philips, que lleva ahí «cuarenta y pico años». Antes había uno de tubo de neón, pero se estropeaba muy a menudo.

Con Ángel también repasamos la historia arquitectónica del edificio y de su bajo comercial. La esquina turriforme rematada con bolas, que, en lugar de imponerse con mayor altura sobre el edificio, se haya rebajada, no ha sido algo original. Como era lógico en el regionalismo, el cuerpo en forma de torre tenía mayor altura que los flancos laterales. Sin embargo, en los años 60, comenta, fue recrecido dos plantas por la calle del Carmen y una por Felipe Menéndez.

Entre 1926 y 1957, hay un margen de «desconocimiento» de la actividad, al que nos hemos podido aproximar de forma inequívoca. El negocio inmediatamente anterior a Franco «era una carnicería». Y en un anuncio de 1929 figura este comercio como Casa Fano, dedicado a la variopinta venta de artículos musicales (gramófonos, gramolas, discos eléctricos, pianos y autopianos), cerámica artística y azulejos pintados, encajes, perfumería, material de radio...

Nueva vida a unos metros

Sirvan estas líneas para el recuerdo de un original comercio histórico. Nos alegra saber que su recuerdo no caerá en el olvido, ni el negocio dejará de funcionar pues los hermanos Noelia y Marcos Madero Sánchez lo reabrirán unos metros más atrás, en la calle Carmen frente a Casa Víctor. Un cierre al que se han visto obligados por la nueva renta. Por su parte, Noelia nos enseña la huella dejada en el techo de la trastienda por unos butroneros que accedieron al local desde la escalera del portal.

La jubilación de Ángel no lo desvinculará del todo del negocio, y éste tendrá continuidad generacional gracias a sus empleados, que ya llevan casi 10 años trabajando en Radio Electricidad Franco.