Flor Guardado pide refuerzos para que el Puerto Deportivo «no sea un vertedero»

A la directora del Puerto Deportivo de Gijón, Flor Guardado, le preocupa la suciedad que se acumula en los pantalanes del Muelle. Es uno de los motivos por los que este verano no lucirá la bandera azul, que ondeaba en Gijón desde 1996 -solo en 2008 no la consiguió al coincidir con la ejecución de unas obras de mejora en las instalaciones-. Para recuperar el distintivo, la responsable ha pedido refuerzos a la Autoridad Portuaria y al Ayuntamiento. Entiende que «es cosa de todos que la dársena no sea un vertedero» y hace una llamada al civismo.

«El problema más grande que existe es el ciudadano. Habría que hacer una labor de concienciación. Creemos que los paseantes ya tienen la cabeza perfectamente amueblada para pensar que no todas las ciudades tienen la suerte de tener un puerto deportivo en las zonas más turísticas. Lo que no puede ser es que se dejen las botellas de cerveza en la rampa, se tiren los vasos al mar, las pipas y cualquier cosa, más allá de las gamberradas nocturnas de tirar bolardos y bicicletas al mar».

Flor Guardado asegura que su labor «va a ser seguir limpiando y trabajando con una buena gestión para recuperar la bandera azul». Anuncia también el compromiso adquirido con las administraciones locales para aumentar la presencia policial -portuaria y municipal- en las inmediaciones de la dársena de Fomento, sobre todo por la noche. Además, avanza que reforzarán la vigilancia de los eventos que se celebren en las proximidades del Muelle. «Los establecimientos hosteleros también tienen que tomar precauciones con el cliente que sale fuera con la consumición y el vaso acaba en el agua. Hablamos de que se obligue a recoger y que la Policía lo haga donde más le duele a la gente, en el bolsillo. Los agentes no pueden pasarse el día explicando las normas», advierte.

Sensibilización infantil

Para el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, el Puerto Deportivo es una de las joyas de Gijón y «si es necesario reforzar la vigilancia para cuidarlo se hará». El edil explica que el Ayuntamiento ya ha tomado medidas, en referencia al traslado de festejos que este verano abandonarán el Puerto Deportivo para celebrarse en otras zonas de la ciudad. «Otra de las iniciativas que vamos a impulsar es la organización de campañas de sensibilización en colaboración con la entidad portuaria», añade. Según Guardado, «serán talleres y actividades divulgativas que se desarrollarán a través de los colegios para concienciar a los más pequeños de la importancia de cuidar el mar».

Sobre la pérdida del distintivo, el concejal recuerda que «fue por una canaleta. La Autoridad Portuaria ya tiene en marcha el proyecto para resolverlo» y subraya que «los análisis que tenemos destacan la extraordinaria calidad de las aguas». Respecto a la limpieza, Esteban Aparicio, que es también presidente de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente urbano de Gijón (Emulsa), recuerda que el Puerto tiene una concesionaria, Urbaser, con unos servicios específicos para la limpieza de los viales, las explanadas y los muelles. «No tenemos competencia más que para reforzar la limpieza en las zonas de riesgo como son las rampas, para lo que tenemos unas normas específicas», añade.

En el Club Deportivo Orca de Actividades Subacuáticas conocen bien la problemática acumulación de residuos y desperdicios que acumula el Puerto Deportivo. Su vicepresidente y tesorero, César Telenti, advierte de que aunque el problema es visible desde la superficie, lo peor está en el fondo. «Te puedes encontrar de todo», comenta. Cuenta que en la última limpieza que realizaron con la Federación Asturiana de Actividades Subacuáticas, en las que también participa Emulsa y la Autoridad Portuaria, «lo más llamativo que sacamos fue un tractor porta palés, bicicletas, cubiertas de neumáticos, cables...». No obstante, subraya que «lo que más hay son latas de bebida y vasos de cristal» y recuerda que en la última limpieza anual retiraron cerca de una tonelada de basura en una hora de inmersión.

Telenti hace hincapié en que la mayor parte de estos residuos se lanzan desde la costa y no desde el medio marino. «En lugares como el puerto hay poca visibilidad porque hay una capa de fango pero se ve un montón de porquería que cubre el fondo», describe. En su opinión, hay que promover la concienciación social. «El puerto no es un vertedero sino una fuente de salud y la despensa más grande que tenemos. Todo lo que tiramos o se queda ahí y no se degrada o lo arrastran las corrientes mar adentro, sea donde sea los objetos que se tiran siempre deja secuelas», asegura.

El buceador alerta de que estas actitudes, además de otros factores, están afectando al hábitat marino. «Estamos viendo que hay muy poca vida cerca de la costa. Los bosques de algas que teníamos en Gijón están arrasados, ya solo quedan plantas ocasionales. El mar está muy castigado y la contaminación está causando estragos». Como solución, el vicepresidente de Orca considera conveniente que las fuerzas del orden empiecen a imponer sanciones para reconducir las conductas incívicas.

«No afectará a las reservas»

A pesar de esta problemática, Flor Guardado asegura que la pérdida de la bandera «no afectará a las reservas de los atraques esta temporada. Este reconocimiento es una cuestión de imagen. No nos la han dado por la rejilla y por problemas de suciedad pero a nivel de gestión la tenemos concedida y la calidad de las aguas es buena. Nosotros seguiremos trabajando sobre el medio ambiente porque es nuestro compromiso y cada año iremos a por la bandera».

De cara al verano, la directora del puerto deportivo se marca como objetivo aumentar los tránsitos y potenciar el atraque de los catamaranes. Estos atraques, que permiten recibir embarcaciones de hasta 30 metros de eslora, se sitúan en la dársena exterior. «Nos estamos centrando mucho en este tipo de clientes. Hemos localizado a varias empresas que vienen por el puerto y les propusimos venir y está yendo muy bien», valora. Guardado no adelanta números pero, a falta de estadísticas, corrobora que «estamos registrando una mayor ocupación que el año pasado y todo apunta que va a ser un buen verano».