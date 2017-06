«Invito a la consejera a vivir con 442 euros al mes. A ver si sube o no el salario social»

Llegó hace tres años a un entidad poco conocida y ha conseguido convertir al Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias (COTSA) en un fijo en la agenda social, miembro del Consejo de Bienestar o la Red Asturiana contra la Pobreza (EAPN). Sin embargo, Verónica Argüelles (Gijón, 1976) habla siempre en plural. De equipo, de compañeras... Ahora da un paso atrás. Deja la presidencia, aunque no se va lejos. En la única candidatura presentada, encabezada por Belén Murillo, Argüelles, experta en la Ley de Salario Social Básico, será la vicepresidenta.

¿Habrá elecciones?

Estaban previstas el 25 de mayo. Pero como solo se presentó un candidatura, que encabeza Belén Murillo, se proclama el 8 de junio.

Usted sigue.

Sí, de vicepresidenta. Las juntas son muy complicadas, requiere mucha dedicación y todo gratis. A mí me encantaría seguir, pero trabajo a jornada completa y dedico al colegio tardes y fines de semana.

¿A quién representa el colegio?

Somos casi 600 colegiados. De hecho, llegar a esa cifra es el objetivo para esta legislatura.

¿600 de un total de cuantos?

Es muy difícil saber la cifra exacta, porque los puestos de trabajo social no siempre los cubren titulados. Hay que poner en valor nuestra profesión. Un diagnóstico social solo lo podemos hacer nosotros.

¿Por qué tiene más peso su opinión y que la de otro profesional?

Porque los trabajadores sociales tenemos una formación específica. Estudiamos varios campos y, sobre todo, la manera en que el problema afecta a la persona, a la familia. Tenemos una visión que no tiene el resto: somos capaces de integrar todas las áreas de una persona para hacer un diagnóstico integral. A nadie se le ocurre decirle al médico qué recetar, pero a nosotros sí nos dicen 'dale una ayuda a domicilio'.

¿Balance de sus tres años?

He recibido más de lo que doy, pero tengo que dar un paso al lado para coger aire. No es un proyecto personalista, sino colectivo. Hemos hecho muchísimas cosas, pero necesitamos más visibilidad. No se sabe lo que son los servicios sociales.

¿Pero la crisis no nos llevó a todos a los servicios sociales?

Lo que más normalizó el uso de los servicios sociales fue la Ley de la Dependencia. Se acercaron personas de todos los estratos económicos.

¿Más que la crisis?

Sí, porque la crisis hace acercarse a las familias en una situación muy vulnerable, llegan con vergüenza.

¿Con vergüenza?

Sí, porque este Estado neoliberal culpabiliza a las personas de vivir una situación de pobreza. Como tienen la culpa, exponer que no tienen medios ni para sobrevivir ni para mantener a sus familias es muy duro.

Sobre todo, ante un desconocido.

Efectivamente. Tratamos de hacerlo con todo el respeto, que la gente entre con esa vergüenza, pero que, tras hacer nuestro trabajo, que es más que gestionar papeles, salgan convencidos de que son ciudadanos con derechos.

Hacerlo desde un mostrador parece difícil.

Claro, en un mostrador lo que se trata de dar la información básica.

¿Todos tienen despacho?

En los ayuntamientos, lo general es que haya un espacio privado, puede ser mayor o menor, pero es lo hay.

¿Y en la Consejería?

No. Allí hay espacios compartidos... Se oyen las conversaciones. Deben habilitar espacios para trabajar con privacidad.

Como experta en salario social, ¿qué balance hace de la ley?

Bueno... (respira)

¿Tan difícil es hacerlo?

No... Es que quiero explicar cómo entendemos las rentas mínimas: es el momento de desvincularlas de la intervención social.

¿Un derecho sin obligaciones?

Debe ser un derecho que las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas. Y, también que aquellas personas que necesiten una intervención social, la tengan.

¿Una renta universal? ¿Que la cobre Ana Botín?

Claro, pero al tener ingresos más altos, pagará más impuestos. La renta mínima no es una ley que deba llegar sola, sino con reforma fiscal.

Habla de una renta mínima. ¿Le convence la de Gijón?

Es que no es una renta mínima.

¿Qué es?

Su origen no es malo: cubrir las necesidades de la mayor cantidad de personas. Pero es muy complejo tejer una legislación local cuando hay autonómica y estatal. Creo que se han complicado mucho la vida.

Atasco sin resolver

¿Se la han complicado o se la complicarán a los usuarios?

Creo que quien desarrolla la renta social en el gobierno municipal no sabe de trabajo social.

¿Porque la nueva directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales es técnica en Hacienda?

Si eliges a una persona que no sabe de servicios sociales, sabrá mucho de números, pero no de personas. Los servicios son para personas.

¿No hace falta alguien de números para resolver el atasco?

Dirigir la fundación sin tener idea de servicios sociales es priorizar otra cosa. Insisto, la renta básica debe ser un derecho. ¿Por qué a los beneficiarios de ayudas sociales se les trata como a niños, diciéndoles dónde o en qué deben gastar?

¿No le gusta la tarjeta para gastar en el comercio gijonés?

No porque no quiera que gasten en el comercio local, es porque la gente tiene que tener la libertad para decidir cuánto gasta y en qué.

El que no gasta es el Principado: lleva dos años sin atender la petición unánime de la Junta de que suba las cuantías.

Invito a la consejera, a los diputados, a las diputadas, también a esas personas que piensan que quien cobra esta ayuda no quiere trabajar, que viva con 442 euros al mes. A ver si luego la suben o no. Desde luego, la subida de las cuantías es prioritaria. ¡Si no se han movido desde 2011!

El estudio realizado por la Universidad pone por los suelos la gestión del salario social.

Tuvo buena intención y se notó un acelerón en la tramitación, pero el Principado no logró agilizar.

¿Cómo se atasca un equipo de 50 personas al que le llegan ya las solicitudes tramitadas por los trabajadores sociales municipales?

Se debe revisar el procedimiento.

¿Tan complejo es?

(Sonríe) Eso parece. La Administración no está en la era moderna.

¿Y el programa informático que lo iba a agilizar todo?

No todos los consistorios lo tienen.

Dicen los expertos que penaliza el empleo. Trabajar en una escuela taller puede rebajar la paga a 72 euros, por ejemplo.

Claro. Nosotros pedimos que se modifique la ley en cuantías y en requisitos. Que se premie que la persona empiece a trabajar. Todos quieren hacerlo, por si alguien lo duda.

El PP plantea cambiar la ley.

Le compramos lo de cobrar la ayuda y compatibilizarla con un trabajo, pero lo limita a dos años... Recortar derechos nunca es una opción.