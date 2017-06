¿Qué haría hoy Jovellanos?

El pasado miércoles se entregaron en el Museo Casa Natal de Jovellanos los Premios Internacionales de Ensayo y Poesía que llevan su nombre. Es un acto singular, siempre cargado de emoción durante la lectura del poema, y de contundencia cuando se resume y alude al ensayo. Nuestro querido prócer estaría orgulloso del elevado nivel que aportan los premiados en cada edición.

Lo que no sabemos es qué grado de orgullo tendría nuestro ilustrado respecto a la evolución o involución de nuestra ciudad, que se ha dejado envolver en un bucle del que no parece saber salir. Si pensamos en todo lo que Jovellanos hizo por nuestra villa en aquella época (siglo XVIII) y con aquellos medios, y lo comparamos con nuestra realidad, podemos hacer dos cosas: o reírnos o echarnos a llorar y no parar. Jovino tenía verdadera pasión por la ciudad que lo vio nacer y eso le llevó a intentar que esta fuera un punto de referencia tanto regional como nacional.

Quizá no estaría de más enumerar alguno de los proyectos que ideó: unos vieron la luz; otros, por falta de tiempo, no llegó a verlos concluidos. El Muro, paseo imprescindible para alguno de nosotros, fue proyectado para preservar a la villa «de los insultos de las arenas y de la mar», según dejó dicho, ya que ambas invadían en momentos de tempestades zonas de tránsito. La carretera Carbonera entre Langreo y Gijón es otro de sus logros. También lo es el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, un edificio que, según dejó mandado, no debía ser «ni demasiado grande, ni muy magnífico, pero sí un edificio noble y bello, además de cómodo y conveniente a los objetos que debe alojar». La carretera de Gijón a León no la vio terminada. Señores, esa variante, que a buen seguro y a este paso muchos no alcanzaremos a verla concluida.

Centrándonos de nuevo en Gijón y su hijo predilecto, también redactó a finales de siglo un Plan de Mejoras que incluía la seca del Humedal para que la ciudad pudiera expandirse en lugares que solo eran ciénagas. Y, miren por dónde, nos encontramos hoy en día con que el 'solarón' conforma el grueso de esos terrenos ganados entonces a los lodazales y que nosotros hemos transformado en páramo. Curiosa y triste paradoja.

En otro orden de cosas, se convocaron días pasados las pruebas de selección para las bolsas de contratos de obra o servicio del plan de empleo con una participación que no llegó al 24%. Y, casi simultáneamente a dicha convocatoria, se abrió el plazo de solicitud de la nueva renta social municipal, que atrajo a miles de solicitantes que formaron grandes colas y aglomeraciones. A simple vista y sin profundizar más allá, resulta chocante y también bastante paradójica esta situación, que sin duda merece ser estudiada para sacar conclusiones. Ahí lo dejamos.

Verdaderamente, echando la vista atrás, no podemos dejar de añorar a alguien tan prolífico, tan entregado, tan proactivo, tan único, y preguntarnos qué haría hoy Jovellanos con nuestro Gijón del alma...