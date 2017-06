Mercadillos al mínimo

Solo dos entidades, de entre casi una veintena de solicitudes, han logrado superar los filtros de la nueva normativa para la instalación de mercados de venta ambulante en la ciudad. A finales del año pasado, en respuesta a las críticas de los comerciantes por la proliferación de mercadillos «que no aportan nada nuevo a Gijón», el Ayuntamiento aprobó una nueva versión de la instrucción que regula estas citas ocasionales. Su objetivo principal era proteger los intereses del comercio local frente al de los promotores de estos eventos, especialmente en las temporadas y espacios de más afluencia turística. Respetando, no obstante, aquellos eventos que por su antigüedad y aceptación pública cuenten ya con un claro «arraigo» en Gijón.

El documento limita el número máximo de eventos que se pueden autorizar en cada zona de Gijón en función de la época del año. Establece además que los interesados en organizar un mercado tendrán hasta el 1 de marzo de cada año para presentar su solicitud, que será estudiada por una comisión de valoración en la que están representados la Unión de Comerciantes y la Asociación Libre de Vendedores Ambulantes.

Al cierre del plazo indicado el Ayuntamiento había recibido una veintena de propuestas, pero solo uno de los proyectos se ajustaba a la nueva normativa. Fue la petición de la Asociación Asturiana para el Fomento de la Economía Social y Solidaria para instalar los puestos de su Mercáu Social La Llume junto a la avenida de Portugal el 18 de marzo. El resto incumplía las limitaciones relativas al emplazamiento o a la temporada de celebración, o directamente planteaban mercadillos semanales, que no tienen encaje en la nueva regulación. Este último fue el caso de la Cooperativa Romaní para la Venta Ambulante, que presentó un proyecto que contemplaba ir rotando sus puestos por diferentes barrios, desde finales de abril hasta mediados de junio. Los martes se instalarían junto a la avenida de la Constitución, los jueves en la avenida de las Industrias, los viernes en Torcuato Fernández Miranda y los sábados en el aparcamiento existente en las inmediaciones de la estación de trenes. Sus planes incluían el corte completo de algunas calles, algo que desde el servicio de Mercados y Consumo entendían además inviable. Como al resto de entidades que vieron rechazadas sus propuestas, a mediados de marzo se les invitó a replantear su proyecto adecuándolo a la norma. Al no contestar a ese ofrecimiento, la iniciativa quedó definitivamente rechazada.

Cervantino, romano, pirata...

Otras ideas descartadas pese a haber tenido la oportunidad de introducir cambios en su planteamiento inicial fueron las de los mercados cervantino, renacentista, romano, pirata, marinero y medieval en el paseo de Begoña. De acuerdo con la nueva regulación, al margen de los mercados ya asentados en la ciudad en la zona centro solo se puede autorizar un evento, que además debe ser de promoción municipal, circunstancia que no cumplía ninguno de los mencionados. Por el mismo motivo se rechazaron el mercado de las fiestas del Pilar propuesto detrás del Antiguo Instituto y las dos citas solidarias planteadas por la Asociación Solidaria Universal Española en Begoña y en la plaza del Seis de Agosto.

En este último emplazamiento la Asociación de Vendedores de Calle de Asturias solicitó instalar puestos del 22 de junio al 2 de julio, con motivo de las festividades de San Juan y San Pedro. Además de por ocupar un espacio de la zona centro, la petición se denegó por proponer unas fechas correspondientes a la temporada alta, reservada también en exclusiva a los mercados con arraigo. La misma razón llevó a descartar el mercado solidario de la Fundación Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q, que pretendía instalarse en el Náutico del 10 al 31 de julio.

Arte X las Manos

Además del Mercáu Social La Llume del 18 de marzo, la Asociación Asturiana para el Fomento de la Economía Social y Solidaria pidió permiso para instalarse en la avenida de Portugal el tercer sábado de cada mes y en Avelino González Mallada, en El Coto, el primer sábado de cada mes. La propuesta fue rechazada, pero la entidad sí atendió la invitación a reformularla y finalmente obtuvo el visto bueno para instalar sus puestos en la avenida de Portugal también el 20 de mayo.

La segunda asociación que, tras haber presentado una propuesta en principio irrealizable, replanteó su idea para ajustarla a las bases del Ayuntamiento, fue el colectivo artesano Arte X las Manos. Inicialmente había planteado instalar sus puestos el segundo sábado de cada mes en el parque de Las Palmeras de Contrueces. Esa periodicidad no se adecuaba a la instrucción sobre venta ambulante, por lo que, como al resto, se le dio la oportunidad de revisar el proyecto. En su respuesta propuso hacerlo los días 3 y 4 de junio y 28 y 29 de octubre. La primera de estas citas, que debería haber sido este fin de semana, no se llegó a celebrar, al no haber entregado toda la documentación requerida. El mercado de octubre todavía está pendiente de autorización definitiva.

Estas citas se sumarán a las que tenían desde el principio del año su espacio garantizado «por su interés cultural, social y turístico», algunos de ellos ya celebrados: el Mercado Ecológico y Artesano (segundo fin de semana de cada mes, en la plaza Mayor), el de Semana Santa (del 7 al 16 de abril, en Begoña), el de la Primera Sidre del Añu (en Semana Santa, en el Pueblo de Asturias), el de cooperativas escolares (22 de mayo en la plaza Mayor), la Feria del Libro (del 11 al 21 de junio, en Begoña), el mercadillo de verano del Muro (del 15 de junio al 15 de septiembre), el de la Semana Negra (del 7 al 16 de julio), el del Festival Arcu Atlánticu (del 25 al 30 de julio, en el Muelle y Campo Valdés), ArteGijón Verano (del 1 al 17 de agosto, en el Campo Valdés), el de la Semana Grande (en la plaza Mayor, Begoña y Poniente), el de la Fidma (en el Pueblo de Asturias), el del Festival de la Sidra (a finales de agosto, en la plaza Mayor, plaza del Marqués. Poniente y el Muelle), la Feria de Quesos Artesanos (16 y 17 de septiembre, en la plaza del Marqués), ArteGijón Navidad (en el Seis de Agosto) y el Mercado de Navidad Menax (en Begoña).

El Ayuntamiento no descarta que este año se puedan sumar al calendario otros mercados. Serían los que se organicen dentro de los museos municipales, que solo precisan de la autorización de la entidad gestora de cada uno de ellos, sin necesidad de informe de la comisión de valoración.