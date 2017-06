El pionero del aire repite en Gijón

La ilusión de José Antonio Cantalapiedra fue siempre volar. Cuando era niño y descubrió que había aparatos que podían hacerlo «me pareció lo más», cuenta. Este vasco de Bilbao empezó a pilotar avionetas en su juventud porque en ellas vio «una oportunidad de lograr lo que siempre había querido», explica. Eso hizo hasta que descubrió que Jesús González Green había conseguido un globo aerostático y era la primera licencia del país. Corría el año 1973. «Me iba a Madrid con él todos los fines de semana», recuerda. Y en el año «setenta y tantos», no recuerda con exactitud, fue él quien se convirtió en piloto y, en 1980, debutó en Gijón surcando los cielos de esta parte del Cantábrico.

Este fin de semana ha vuelto a hacerlo. Él era uno de los veintidós pilotos que llenaron el cielo de aeróstatos con motivo de la Primera Regata de Globos Aerostáticos de la ciudad. El suyo era el de EdP, el que se pudo ver surcando tanto la ciudad como los aledaños y en el que pudo subirse EL COMERCIO para aprender del maestro. «Me gusta mucho volar en Gijón porque podemos ir próximos a la ciudad, además que es un sitio muy bonito y muy verde y tiene buenos sitios para aterrizar. Sevilla también me gusta mucho y Bilbao es una ciudad tremendamente complicada», cuenta este piloto que dejó su título en Sociología para hacer de su verdadera pasión su profesión.

Cantalapiedra reconoce que conoce mucho más mundo desde el aire. «He estado volando en cuatro continentes», destaca. Y el país que más le ha sorprendido, «al menos el que primero me viene a la cabeza», es Tanzania. «Ahí es como hacer un safaria al revés, porque son los animales los que te miran a ti». Estos, además, «se vuelven locos cuando nos ven pasar», adelanta. «Los perros de las casas y hasta los caballos y las vacas de las fincas que atravesamos lo demuestran».

La experiencia de cuatro décadas de José Antonio Cantalapiedra habla por él cuando explica qué precauciones básicas hay que tener cuando se está en la cesta de un globo. «Lo primero, básico, es saber dónde te metes», indica.

«Hay que tener muy en cuenta las condiciones meteorológicas, la dirección del viento, la fuerza... y no perder detalle de lo que te rodea. Y si vamos en grupo, como este caso, es mejor no meterse en nube». Algún 'problemilla' ha tenido en estos años, la mayoría relacionados con el cableado de alta tensión: «Todas las canas que tengo en la barba son sustos», bromea, al tiempo que explica: si no los puedes evitar y terminas tocándolos, te sacudes y, si no hay carbonilla, todo va bien. Para evitarlos, el secreto está en ganar altitud porque así «tienes más tiempo para reaccionar».

La dentadura del coronel

También ha habido lugar para anécdotas. «Recuerdo que a un coronel del Ejército se le cayó la dentadura en pleno vuelo», apostilla el veterano piloto.

La nuevas tecnologías han facilitado la tarea a los pilotos. Saben en todo momento la situación del vuelo y el equipo logístico que les acompaña -en el caso de Cantalapiedra en Gijón, su mujer y su hijo- sabe dónde ha aterrizado. «Antes teníamos que ir preguntando a los vecinos y no veas cuando había varios globos y coincidían en el color», recuerda Magdalena Gómez. «El globo te lleva donde y como quiera el viento, puedes alcanzar los ciento y pico kilómetros por hora de velocidad. Eso me gusta. Que nunca sabes dónde vas a acabar», concluye Cantalapiedra.