«No hay semana que no tengamos problemas de robos y amenazas»

Fachadas orinadas, excrementos en plena calle, aumento de los hurtos y amenazas que han acabado en la Comisaría. Los vecinos y hosteleros del entorno de la plaza del Presi, en el barrio de El Carmen, ya no pueden más. El edificio okupado desde hace más de dos años se ha convertido en un foco de insalubridad y de inseguridad ciudadana que, a día de hoy, «no tiene viso de solucionarse».

El inmueble es propiedad de una entidad bancaria desde que la empresa constructora quebrase y tuviese que entregar las viviendas. En él habitan una decena de personas, «algunas que no dan problema alguno y otros que nos hacen la vida imposible», relata un hostelero de la zona que ha visto cómo su clientela disminuía por los problemas derivados de la okupación del edificio, que carece de suministro eléctrico y de agua.

Tanto la Policía Nacional como la Policía Local han acudido en numerosas ocasiones al lugar por los altercados protagonizados en el vecindario o bien para localizar a delincuentes en búsqueda y captura. Hace pocas semanas las fuerzas de seguridad detuvieron a uno de los moradores como presunto autor de un robo con violencia cometido de madrugada en la vecina plaza del Carmen.

Uno de los más perjudicados por la situación es el hostelero Gerardo Gómez, cuyo negocio, Peak and McQueen, se ubica justamente frente al inmueble. «No hay semana que no tengamos problemas. Si no es porque salen y empiezan a insultar a los clientes de la terraza, es porque intentan entrar en el local y montan alguna bronca, estamos desesperados y ya no sabemos qué hacer...», lamenta el empresario, quien ha llegado a denunciar a una de las okupas por amenazas graves. «Me dijo que me iba a rajar, que nos iba a matar...», precisa.

Y no solo a él. También a vecinas de edad avanzada que han dejado de salir solas a la calle por miedo. «Mi madre vive en la calle del Carmen desde hace 50 años y lo que se está viviendo ahora no se ha visto nunca. Hace días iba a la carnicería por la mañana y una mujer salió de ese portal y empezó a pedirle dinero de muy malas maneras. Como le dijo que no, entonces la insultó y la amenazó con que la próxima vez que la vea la iba a matar», comenta María de los Ángeles Rodríguez. Y añade: «Con 80 años tiene miedo, ahora me llama a mí o a mi hermana para que la acompañemos a la hacer la compra porque piensa que le van a pegar un tirón al bolso y la van a tirar al suelo...».

«Deberían tapiarlo»

La Policía se encuentra atada de manos para aportar seguridad y tranquilidad al céntrico barrio. La competencia para evitar que personas ajenas accedan al inmueble es de la entidad bancaria. «Lo que tendrían que hacer era tapiarlo para que no puedan entrar», considera Gerardo Gómez, quien espera «que se pongan a hacer algo cuando ya sea demasiado tarde».

Como ocurrió en el edificio de los militares de la calle Ezcurdia, donde se produjeron numerosos incendios como consecuencia de la okupación de los pisos. Finalmente, fue el Ayuntamiento el que requirió a la empresa propietaria que procediese a asegurar las entradas para que no pudiesen acceder al edificio. O en las naves de Laviada, que recientemente han sido demolidas por el mismo problema.

«No es de recibo que en pleno centro haya esto, con todos las molestias que genera para vecinos, turistas y negocios y nadie haga nada, parece que estamos en el tercer mundo», sentencia el vecino Pedro Argüelles.