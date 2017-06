La Audiencia ratifica la absolución de Luis Arias por revelación de secretos

La Sección Octava de la Audiencia Provincial ha ratificado la absolución del expresidente de la Cámara de Comercio, Luis Arias de Velasco, del delito de descubrimiento y revelación de secretos por el que fue juzgado el pasado mes de enero.

La Audiencia desestima los recursos de apelación y confirma en su integridad la sentencia absolutoria de la jueza Asunción Domínguez, titular del Penal número 3, quien consideró que «no han sido debidamente acreditados los hechos en que se fundamentan las inferencias realizadas por las acusaciones a partir de indicios aportados, se consideran demasiado indeterminados, no son plurales ni están suficientemente interrelacionados, y no permiten descartar diversas conclusiones alternativas, por lo que se consideran insuficientes para desvirtuar la presunción de inocencia».

Una treintena de trabajadores y la propia entidad cameral ejercían en esta causa -ahora cerrada sin consecuencias penales para Arias de Velasco- la acusación particular y solicitaban para el expresidente una condena de tres años de prisión. Le acusaban de haber enviado un correo electrónico a todos los empleados desde la conexión a internet de su domicilio en el que figuraban datos personales y los nombres de las personas que se verían afectadas por el ERE que el mismo había presentado. El envío se realizó desde una dirección creada a nombre del actual presidente, Félix Baragaño, felixbaragano@yahoo.es. La Fiscalía no presentaba acusación al apreciar que no existían pruebas para determinar su autoría del delito por el que fue procesado.

Contra este fallo de la Audiencia Provincial ya no caben más recursos.