Despedidos del equipo redactor ofrecen ahora asesoramiento de pago sobre el plan urbanístico

Un grupo de las personas que fueron despedidas por el director-gerente del equipo redactor del Plan General de Ordenación (PGO), Emilio Ariznavarreta, ofrece ahora a través de internet servicios de asesoramiento urbanístico de pago sobre el documento. A pesar de que estas personas llevan desvinculadas un año de la tramitación del PGO, ya que Ariznavarreta nombró a otros profesionales para cubrir sus bajas, utilizan como señuelo para captar posibles clientes la página web (www.gijonpgo.com) que encargó hace tres años el Ayuntamiento a la UTE adjudicataria para fomentar y canalizar la participación ciudadana en torno al Plan General. Un portal web que contiene todos los documentos expedidos hasta la aprobación inicial.

«Como redactores del documento de aprobación inicial (DIA), corresponsables y coautores de dicho trabajo, así como de la web empleada durante el proceso de elaboración del PGO hasta la aprobación inicial, algunos de los miembros del equipo no renunciamos a seguir realizando el asesoramiento urbanístico respecto al documento en tramitación, evaluando y orientando a los afectados a realizar las acciones pertinentes en los procesos de tramitación aún pendientes». Esta declaración de intenciones se le despliega a cualquier internauta que pulse el link que hay en dicha web para ponerse en contacto con los antiguos miembros del equipo redactor del PGO, cuya identidad permanece oculta. Para curarse en salud ante posibles demandas judiciales quienes están detrás han incluido recientemente una leyenda que pone «está página no es oficial del Ayuntamiento y no tiene relación con el equipo redactor».

«Debido a que nuestra actuación ya no depende del contrato de la UTE ni del Ayuntamiento, los servicios ofrecidos tendrán un coste a determinar que habrá de ser sufragado por el consultante», avisan los despedidos por Ariznavarreta que prometen a sus clientes respuesta inmediata.

Gratuito en 852 consultas

Los responsables de renovar los contenidos de esta web, que no tiene entradas nuevas desde el pasado 30 de abril, presumen de haber atendido 852 consultas, incluidas ayudas para formular alegaciones y envíos de documentación» de forma gratuita en sus tres años de vida, pero justifican el cobro de tarifas a partir de ahora «para dar respuesta a presiones recibidas tildándonos de competencia desleal» y «ayudarnos a soportar los costes derivados de la web que siempre han sido soportados por nosotros y poder continuar ofreciendo al mismo servicio a la ciudadanía»,

«Si necesita de estos servicios, nadie conoce mejor el Plan que los antiguos integrantes del equipo redactor. Por ello si lo requiere evaluaremos su caso y concertaremos una cita si procede para informarle», remarcan los ofertantes de este asesoramiento privado sobre el PGO, entre los que se deja entrever que podrían estar antiguos miembros del equipo jurídico, de arquitectura y urbanismo, geografía y delineación, participación ciudadana y comunicación, así como de historia y protección de patrimonio. Esto es, el grueso de colaboradores de los que decidió prescindir por fax hace un año el director de la UTE del PGO, con el consentimiento del Ayuntamiento.

La web, en su apartado de noticias sobre el PGO, se mantiene como una especie de blog que vierte opiniones críticas sobre todos los aspectos controvertidos que han ido surgiendo en relación con la tramitación del PGO en los últimos meses como la destitución del exjefe de los servicios técnicos de Urbanismo, Javier Domingo. Las pullas son continuas al equipo de gobierno de Foro y al veterano arquitecto que les dio de baja como integrants del equipo redactor.