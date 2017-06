El Lloréu estrena el plan escolar de ahorro energético

Los alumnos del colegio público Lloréu pueden saber cuánta electricidad y agua han consumido a lo largo de la semana de un simple vistazo. Basta con que dirijan su mirada a la pantalla de 49 pulgadas instalada frente a la puerta para conocer estos datos. Este centro escolar de El Natahoyo es el primero en disponer del equipamiento necesario para participar en el proyecto educativo de eficiencia energética. Se trata de una iniciativa impulsada por el área municipal de Medio Ambiente en doce colegios públicos, dos en cada distrito de la ciudad.

«Además, en clase trabajamos la concienciación y es un estímulo muy importante que puedan ver la evolución del consumo en la pantalla», explica el director del colegio, Jovino López. De hecho, la idea es que, cuando el resto de centros escolares tengan instaladas las pantallas, se establezca un ránking encabezado por los más ahorradores. Desde hace un par de meses, el Lloréu cuenta con una cajetín conectado al cuadro eléctrico. El dispositivo envía los datos al monitor que preside la entrada al edificio. Información que aparece diferenciada según las zonas del centro escolar. De esta manera, es posible saber en qué estancias se consume más energía. Los gráficos podrán consultarse, además, a través de internet.

Grifos con temporizador

Con motivo de este programa educativo, el Lloréu se ha beneficiado de la renovación de la grifería. «Ahora tenemos grifos monomando con temporizador», apunta el director, con lo que pueden lograr una mayor eficiencia. Otra mejora que conllevará este plan municipal será la sustitución de los fluorescentes situados en el vestíbulo de acceso a las aulas de primero y segundo de Primaria por iluminación led. «Están muy altos y tenemos que esperar a que se fundan varios para cambiarlos porque tiene que venir una grúa para hacerlo», indica López. El objetivo de esta iniciativa municipales inculcar a los niños la necesidad de recortar el gasto energético para proteger el medio ambiente. «Se trata de que se mentalicen para que esas acciones las lleven a casa, las trasladen a las familias», indica el director. Por ello, la pantalla no difunde solo datos relativos al consumo. También ofrece consejos que pueden llevar a la práctica en sus hogares. 'No uses el inodoro como cubo de basura' es uno de ellos. Asimismo, es esencial la tarea que se realiza dentro de las aulas. La promoción de la cultura de ahorro energético llega a los alumnos de manera transversal, es decir, que se aborda en diferentes asignaturas. «Incluso, en Valores, pero hay unidades curriculares expresas sobre el tema», añade.

El plazo para la presentación de ofertas para llevar a cabo este proyecto educativo finalizó el pasado 26 de mayo. Con un presupuesto de 21.000 euros, cubre la instalación de los dispositivos imprescindibles para poner en marcha el denominado 'Maratón de la Energía', «cuya esencia no es la competición, sino la implicación de todos en el ahorro energético», según detalla el pliego de condiciones. Entre ellos, cuatro analizadores de red por cada en cada centro. Además, el contrato incluye la organización de un taller educativo en cada colegio participante.