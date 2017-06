Los vecinos anuncian unidad frente al «ahogamiento» de la SGAE a las fiestas de prao

Una única voz para defender los derechos de las parroquias y sus fiestas de prao. Ese es el consenso al que llegó ayer la Federación de Asociaciones de Vecinos Urbanas (FAV) ante los últimos problemas surgidos por la reproducción de música en las romerías y fiestas de prao del concejo. «Nos vamos a poner en contacto con todas las parroquias y asociaciones de vecinos que así lo deseen para tener una posición conjunta ante las reclamaciones de la SGAE. Lo cierto es que están ahogando las fiestas de prao con el cobro de impuestos por los derechos de autor», explica Adrián Arias, presidente de la federación. Esto, aclara, no colisiona con el derecho de cobro por parte de los artistas, «pero las asociaciones sin ánimo de lucro no podemos soportar este peso y lo conveniente es cambiar la legislación. Así conseguiremos que estas celebraciones no mueran».

La asamblea, asimismo, se pronunció sobre la consulta que, a lo largo de esta última semana, se está llevando a cabo en los centros de salud de la ciudad. «Ya hemos recogido 3.500 encuestas y ahora estamos analizando los datos. La experiencia es muy positiva», explica. Respecto su boicot a los consejos de distrito, la federación se reafirma en su postura aunque tienden la mano al gobierno local para que «se cumplan los compromisos a los que se llegaron». Concretamente, piden volver a dotarlas de contenido y de utilidad real, algo que, a su juicio, no ocurre en la actualidad.

Obras en Tremañes

La asociación de vecinos San Juan Bautista de Tremañes, por su parte, recibió ayer la visita de Carmen Moriyón. La visita de la regidora, que acudió junto con el concejal de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras, Manuel Arrieta, sirvió para poder conocer de primera mano las principales inquietudes y problemas del barrio. Sobre la mesa, la posibilidad de poner en marcha lo antes posible las obras del parque infantil y el aparcamiento de la calle de la Solidaridad. «El barrio tiene mucha gente joven y necesita el parque. Desgraciadamente, estos últimos años no se ha podido hacer nada por la congelación de presupuestos», sostiene Constantino Alas, presidente de la entidad.

En el caso del aparcamiento, el proyecto viene de lejos. En 2013, al derribarse la antigua sede vecinal -a escasos metros de la nueva-, la parcela quedó habilitada para construir 18 plazas de aparcamiento, pero no se llegó a ejecutar. «La obra se pondrá en marcha cuando empiecen los planes de empleo».