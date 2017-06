Iniciativas Deportivo Culturales volverá a tener liquidez «en los próximos días»

El pasado lunes, la suspensión de la comisión de Bienestar Social dejó a la oposición sin ninguna opción de preguntar al gobierno de Foro sobre la situación económica de Iniciativas Deportivo Culturales de La Calzada (IDC). La semana pasada, la asociación había denunciado públicamente la falta de fondos municipales como principal motivo de una posible disolución. «Estamos llegando a un límite en el que no sabemos si podremos seguir», advirtió a este periódico Rufino Ballesteros, presidente de la entidad, el pasado viernes.

Esta incertidumbre, sin embargo, parece que llegará próximamente a su fin. El equipo de gobierno, representado por la concejala de Hacienda Ana Braña, ya se ha reunido con Ballesteros para agilizar los trámites de la firma del nuevo convenio. «Nos reunimos con la concejala y con los técnicos encargados de las asociaciones y la disposición es buena. Parece que la situación se está desbloqueando y espero que podamos firmar los próximos días», explica el presidente de la asociación gijonesa.

Con esta reunión, por tanto, se ha dado el primer paso para que la entidad recupere la liquidez, una condición necesaria para seguir organizando las Jornadas Deportivo Culturales de La Calzada el próximo año. La firma del convenio, sin embargo, todavía no se ha culminado. El Ayuntamiento ha remitido a la entidad un primer contrato que, de momento, no satisface las pretensiones de la entidad. «Estamos trabajando en la respuesta porque no podemos firmarlo así. Hay algunas diferencias que todavía tenemos que solucionar», explica. Lo que sí se mantendría pese a los posibles cambios sería la duración del convenio (tres años) y el importe anual que percibiría la entidad (51.000 euros).

Los fondos son los mismos que en el convenio de 2016 y, cuando se empiecen a ingresar, irán destinados íntegramente a sufragar las deudas a proveedores. Entre ellas, los trofeos de las distintas competiciones deportivas, el transporte ofrecido a los coros foráneos participantes en el Festival de Masas Corales o los cinco meses de sueldo que todavía se deben a los trabajadores de la entidad.

Más voluntarios

Ballesteros, asimismo, ha querido agradecer la implicación de la hostelería y los vecinos del barrio, «los responsables de que hayamos podido hacer las últimas ediciones». La colaboración de los comercios y de la gente joven de La Calzada, además, resultará esencial para que las jornadas sigan siendo un referente tras 28 años de actividad. «Llevamos mucho tiempo con esto, no cuatro días, y la gente ya va cumpliendo años. Necesitamos gente con ganas de trabajar para seguir sacando esto adelante», subraya.

En el momento en el que se firme el convenio, Iniciativas Deportivo Culturales percibirá el 50% de la cantidad suscrita en el convenio. A partir de ahí, la entidad ya podrá empezar a planear una nueva edición de las jornadas, las vigesimoséptimas. «Quiero pensar que estos retrasos no son a mala fe. Nosotros queremos seguir trabajando por el barrio como siempre».