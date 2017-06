La oposición reclama medidas para impedir a los exredactores del PGO utilizar la web oficial

Entre la incredulidad y la indignación. Así acogieron ayer los grupos de la oposición municipal la noticia de que un grupo de despedidos del equipo redactor del Plan General de Ordenación utilice una web contratada por el Ayuntamiento hace tres años para ofrecer servicios de asesoramiento de pago sobre el documento. Las críticas coinciden a la hora de recriminar que ha habido «falta de control» por parte del gobierno local del uso del dominio (www.gijonpgo.com), que venía siendo considerado como cauce informativo oficial sobre la redacción del PGO hasta la aprobación inicial.

«Llama la atención que el equipo redactor del PGO, que negó la existencia de errores sustanciales en el documento, ahora se ofrezca a resolver los errores que él mismo confeccionó por orden del gobierno municipal», señaló la edil socialista Marina Pineda. «Los miembros del equipo redactor están sujetos a las mismas normas de incompatibilidad que los funcionarios públicos, y además están obligados a guardar confidencialidad respecto a toda la información a que tengan acceso. Corresponde al gobierno asegurarse del cumplimiento de esas obligaciones y buscar las fórmulas que lo garanticen», prosiguió.

«¿Cómo es posible que el Ayuntamiento contrate un servicio como la redacción del PGO y ni siquiera sea el propietario del dominio? Estamos hablando de una web creada con dinero público y no entendemos que el Ayuntamiento no tenga ningún control sobre ella», remarcó.

Sobre lo que sería pertinente ahora, Pineda es contundente: «El gobierno debería haber adoptado precauciones para evitar esta situación en el momento de la firma del contrato. Al no haberlo hecho así, la solución legal es más complicada. Aun así como gobierno deberán buscar las fórmulas que eviten que se continúe utilizando esta web, exigiendo las responsabilidades que procedan», concluyó.

Para el concejal del PP Pablo González, éste «es un capítulo más del vodevil urbanístico». «Espero que el Ayuntamiento tome las medidas que procedan para que esto no confunda a los vecinos que quieran alegar o informarse. Creemos que los desencuentros entre miembros del equipo redactor no deberían de repercutir en los ciudadanos», defendió. Para su compañero y portavoz, Mariano Marín, «el Ayuntamiento debe asegurarse de que esa web por su contenido y aspecto no induzca a error del usuario. Tiene que quedar claro que el Ayuntamiento está al margen».

Aurelio Martín, portavoz de IU, y José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, indicaron que no pueden valorar si hay actuación delictiva o no por parte de los gestores de esta web encargada en su día por el Consistorio a la UTE. «En todo caso, para evitar que se produzcan hechos como éste, creemos que es el Ayuntamiento el que debería garantizarse la titularidad de los dominios de las webs que contrata», coincidieron ambos. Martín pidió que «se estudie el posible perjuicio para el Ayuntamiento y posibles acciones legales». En cambio, Sarasola opinó que «es el equipo de gobierno el que tiene que valorar una decisión de este tipo».

David Alonso, de Xixón Sí Puede, reconoció sentir «sorpresa no solo esto último de la página web, sino por todo lo concerniente con el antiguo equipo que trabajó en la redacción del PGO hasta la aprobación inicial». «Faltó diálogo. Pero algo importante es que todos nos pongamos la pilas en lo que queda de tramitación para no cometer más errores. Deberíamos rebajar la tensión de todo lo que rodea al PGO», reflexionó.

Couto rehusó opinar

Preguntado por este asunto, el portavoz del gobierno local, Fernando Couto, rehusó opinar sobre cuestiones que a su juicio «no son de índole municipal».