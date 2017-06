El PP rechaza «el alerón de la Escalerona»

La concejala Sofía Cosmen, del PP, pedirá en la próxima comisión municipal de Medio Ambiente "que se restituya el estado original de la Escalerona", después de que recientemente se adhiriera a su base una prolongación de hormigón con nuevos escalones.

"Lo que han puesto es un emplaste que desvirtúa completamente el proyecto original, algo que hasta ahora no se le había ocurrido a nadie", apuntó Cosmen, quien recordó que esta escalera monumental, que cumplirá en breve 84 años, está catalogada y cuenta con la máxima protección urbanística. "No nos consta que haya ningún expediente ni nada autorizando ese alerón. No entendemos la osadía de la alcaldesa", criticó.