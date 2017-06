Gijón declara la tolerancia cero con las agresiones sexistas en siete entradas de la ciudad

A partir de ahora, los conductores que accedan a Gijón por la rotonda de El Llano podrán ver una señal de color malva con un mensaje en castellano y asturiano: «Gijón no tolera las agresiones sexistas. Xixón nun consiente las agresiones sexistes». Esta señalización forma parte de una campaña que se realiza por toda Asturias para mostrar el rechazo a la violencia sexista.

«El poder simbólico es muy importante en estos temas», remarcó ayer Begoña Piñeiro, de la Tertulia Les Comadres y miembro del Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón, de quien ha partido la iniciativa de teñir de morado las principales entradas de la ciudad que los conductores que visiten Gijón tomen conciencia que la ciudad se posiciona de manera activa en contra de la violencia sexista.

En el acto de inauguración de la primera señal leyó un manifiesto Jessica Castaño, presidenta de la asociación de mujeres separadas y divorciadas de Asturias, quien terminó su discurso de forma rotunda: «Decimos no a las agresiones verbales, a los piropos no deseados, a los insultos, a los tocamientos, a las vejaciones, a las violaciones, a cualquier otra forma de acoso sexual, a las agresiones físicas; decimos no a todo tipo de agresión sexista contra las mujeres por el mero hecho de ser mujer».

Carteles idénticos al inaugurado ayer en la avenida de El Llano se instalaran en otros seis puntos de entrada a la ciudad. En El Cerillero, en el Polígono, en la avenida de Oviedo antes de llegar a El Corte Inglés, entre las rotondas de El Llano y Ceares en la AS-248 y por último otros dos en la entrada por Viesques-La Guía.