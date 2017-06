La Golondrina cambia de dirección «con los surcos muy bien marcados por Corripio»

«Antonio Corripio nos ha dejado unos surcos muy bien marcados y ahora todo lo que tenemos que hacer es seguirlos». De esta forma se expresaba ayer el presidente de la Asociación Gijonesa de la Caridad, Luis Torres, a la hora de oficializar el relevo en la dirección de la Residencia de Mayores La Golondrina. Saray Feito Campillo toma el relevo a Corripio porque, como apuntaba Luis Torres «Antonio es un gran profesional y merece la pena aprovecharlo, pero tiene dividido su corazón con el Grupo Covadonga, y La Golondrina necesita mucho tiempo de dedicación. Aquí deja muchos amigos, porque se lo ha ganado a pulso, y sabemos que siempre contaremos con él como voluntario para lo que sea preciso».

Era ayer la jornada del relevo en la dirección de la nueva residencia que la Cocina Económica de Gijón abrió el año pasado en la parroquia de Somió. Desde hace meses se venía gestionando esta operación, para hacerla dentro de la más absoluta normalidad y velando, ante todo, por los intereses de todo el colectivo de internos y trabajadores del centro. «Me da muchísima pena dejar la dirección -comentaba ayer el también presidente del Grupo Covadonga-, máxime cuando no he recibido más que apoyos tanto del colectivo de profesionales del centro como de la Cocina Económica. Eso sí, me voy muy tranquilo, porque la dirección queda en manos de Saray Feito, que es una persona joven, con titulación y experiencia sobrada para hacer de forma excelente este trabajo». Antonio Corripio, ante la mirada cómplice de Luis Torres, añadía con emoción contenida que «por supuesto que puede contar conmigo para lo que sea preciso, que seré un voluntario más de la casa, pero la dirección me llevaba mucho tiempo y el Grupo Covadonga y, por supuesto, también mi familia, me exigen otro ritmo de vida».

Saray Feito, que se mostró encantada con el proyecto, fue seleccionada entre 236 candidatos. Diplomada en Trabajo Social y con amplia experiencia en diferentes residencias de la tercera edad, es natural de Villablino y lleva veinte años viviendo en Gijón. Corripio, por su parte, reiteró que «me voy con la satisfacción del deber cumplido».