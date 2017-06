La mayoría de la oposición ve «un error» el envasado de agua de la EMA

La mayoría de los grupos de la oposición considera «un error» que la Empresa Municipal de Aguas embotellara agua del grifo para repartirla entre los asistentes a los actos de Día de Medio Ambiente. La concejala socialista Marina Pineda indicó que si bien su grupo «está de acuerdo con su promoción, máxime cuando en Gijón es de muy buena calidad», les parece «inadmisible» que una empresa local la reparta en botellas «incumpliendo la legislación y sin garantía sanitaria para los consumidores». La edil consideró además «paradójico» que se utilicen envases de plástico, después de que recientemente se adoptara un acuerdo plenario en el que precisamente se trataba de concienciar sobre el uso de este tipo de botellas. Añadió que las elegidas por la EMA «distan mucho de cumplir con los requisitos ambientales que se exigen a las empresas embotelladoras».

Aurelio Martín, portavoz municipal de IU, consideró que «ha habido un error de cálculo» por parte de la empresa municipal, «porque si de lo que se trataba era de promocionar el consumo de agua de la EMA lo normal era que se hubiera consensuado con el sector, porque es cierto que algunas empresas se pueden ver perjudicadas». Añadió que la iniciativa «carece de sentido si no se enmarca en una campaña como la que se pidió en abril en el Pleno para concienciar a la ciudadanía sobre el interés y la calidad que tiene el agua del grifo. Es lo único que lo justificaría. Lo que han hecho carece de sentido».

Ciudadanos no da por válida la argumentación de la empresa de que el embotellado se hacía de manera manual para su consumo inmediato. «Al entregarse en un envase precintado y no especificar en la etiqueta nada al respecto, ni tampoco la fecha de embotellado o de consumo preferente, podría ocurrir que fuera consumida cuando ya ha perdido sus cualidades físicas o químicas o, lo que es peor, cuando ya no sea apta para el consumo humano». La formación naranja añade que, si la EMA quiere entregar algún obsequio en sus actos, «que busque otros más respetuosos con el medio ambiente, como envases reutilizables vacíos que puedan ser llenados de agua del grifo por los propios usuarios».

Xixón Sí Puede consideró que el asunto «carece de relevancia» y criticó que «a PP y Ciudadanos defienden al lobby empresarial de las embotelladoras y su afán privatizador, incluida la EMA, frente a la ciudadanía».