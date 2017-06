Las familias sin hogar desbordan el Albergue

«A mis treinta y pico me siento desnuda frente al mundo. Empujada a sentir la fragilidad de una pieza de cristal, que se quebraría al más mínimo golpe para quedar irrecuperable. Un gran porcentaje de personas que se ven en esa situación camuflan el dolor y los sentimientos tras el alcohol y las drogas. Se escudan así, al menos momentáneamente, de la cruda realidad». El discurso corresponde a una usuaria del Albergue Covadonga. El único de la ciudad y por el que pasaron el año pasado 963 personas, la cifra más alta desde 2013 y que ha generado una cifra récord de pernoctaciones: 21.029. El testimonio de la joven impactó a los responsables de la institución, hasta el punto de que lo han utilizado como preámbulo de la Memoria 2016.

La que ayer presentaron la directora de la Fundación Albergue Covadonga, Cristina Avella, junto a la directora de programas, Julia Castro, y a la Hermana Terciaria Capuchina que dirige el centro, Lourdes Carbayo. Un momento ante los medios de comunicación que las tres aprovecharon para lanzar dos alertas: las familias desbordan la oferta de asistencia y el número de jóvenes extutelados por el Principado es «preocupante».

Las tres quisieron poner el acento en ambos colectivos, familias y jóvenes, porque rompen con el perfil habitual de asistencia. «Desde julio pasado contamos con un módulo para familias. Nunca antes habíamos tenido un espacio para ellas, ya que el edificio no estaba preparado para acoger menores. Tiene 70 metros cuadrados, con baño, dos habitaciones y salón comedor, y está siempre lleno. Con dos y hasta tres familias a la vez».

El incendio de Caveda

Una situación con la que, insisten las tres no contaban. «Pensábamos que habría demanda, porque en los últimos años venían mujeres con hijos a cargo. Pero esto con lo que nos hemos encontrado nos desborda». Lo dice porque no son familias monoparentales o monomarentales. «Hemos acogido a matrimonios con sus hijos» que llegan, como ocurrió la pasada madrugada, «en plena noche». Este caso, apuntan, no es el habitual. «Es una familia que viene a buscar trabajo y no encontraron pensión». Pero el resto son familias que quedan en la calle por un desahucio.

O por un incendio, como el ocurrido en marzo pasado en la calle Caveda. «De repente, nos encontramos con 27 personas de varias familias aquí. No puedes decirle a padres con menores a cargo que se vayan a los quince días. Las estancias duran hasta dos meses y no es lo adecuado. Los niños tienen que estar recluidos en sus habitaciones y ellos necesitan correr y jugar».

La necesidad llega hasta tal punto que, además del módulo familiar, han habilitado como hogar el espacio que ocupan las habitaciones polivalentes, nueve, con dos baños frente a ellas. «En una especie de hall hemos habilitado un salón, pero, insistimos, no es el lugar para estar mucho tiempo con menores».

Cada vez más jóvenes

No tienen muchos más años que ellos los integrantes del otro colectivo que preocupa a las responsables del Albergue. Se trata de jóvenes «de entre 18 y 21 años», procedentes «de centros del Principado». Es decir, los jóvenes que, hasta cumplir los 18 años, tutela la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. «Tenemos una gran preocupación, ya que vemos que, cada vez más, tenemos en la calle a personas de este colectivo. Llegan rebotados de centros, sin formación ni empleo. Su futuro pasa por la calle y creemos que no puede ser así. Se necesita un plan de atención específica».

Una juventud que ha bajado la edad media de los usuarios. Está ahora en los 43 años y, resaltan las tres, «con perfiles diferentes. Tuvimos hasta 34 universitarios. Lo único que les une a todos es la soledad y aquí les ofrecemos compañía». Ellas hacen suya la frase con la que la usuaria cuyo testimonio eligieron para abrir la memoria cierra su mensaje: «Rendirse no es una opción».