«Foro no mueve un dedo para ejecutar sus propias inversiones», critica el PSOE

«Es lamentable que el Ayuntamiento tenga que anular 14 millones de euros en inversiones porque, pasados tres años desde que el gobierno las planteó, en algunos casos ni siquiera ha iniciado los expedientes que permitirían su licitación. Alguien tendrá que explicarle a los vecinos que esperaban por estas obras que les han vendido una moto. Y que estos proyectos no se van a acometer porque Foro no ha movido ni un dedo para ello». El portavoz socialista, José María Pérez, criticó ayer que Gijón deba dedicar obligatoriamente a la amortización de deuda 13,8 millones de euros de su remanente de tesorería, que se corresponden con los fondos no gastados de las partidas para inversiones financieramente sostenibles aprobadas en 2014, 2015 y 2016. Estas inversiones, las únicas que se pueden realizar con cargo al remanente de años anteriores, deben ejecutarse en el mismo ejercicio en el que se aprueban o, como muy tarde, en el siguiente. Transcurrido ese plazo, el dinero sobrante tiene que ir a rebajar la deuda municipal.

Según la documentación facilitada en la comisión de Hacienda, en 2014, con cargo al remanente de 2013, se aprobaron una veintena de inversiones por 4,1 millones. A finales de ese año, no obstante, solo se habían ejecutado 443.102 euros, poco más del 10%. Del resto, al año siguiente se gastaron 1,7 millones en actuaciones como el carril bici de Contrueces, la peatonalización de Francisco de Paula o la remodelación de la calle Aguado. Otros proyectos, sin embargo, no se llegaron a ejecutar en plazo, entre ellos las reformas de Marqués de San Esteban (620.000) y de la plaza de Europa (340.000). En total, de los 4,1 millones iniciales quedaron sin gastar 1,9.

En 2015 se aprobaron con cargo al remanente del año anterior siete inversiones, por un importe de 11,8 millones, correspondiendo el grueso de esa cuantía a las obras de Tabacalera (9,3). A 31 de diciembre el gasto ejecutado eran 384.000 euros, un 3,25% del total, correspondientes a obras en colegios y escuelas infantiles. En los doce meses siguientes solo se gastaron 1,8 millones de euros más, principalmente en la consolidación de la antigua fábrica de tabacos, proyecto del que quedaron sin ejecutar en plazo otros 7,6 millones que ahora irán a deuda. El resto de proyectos no se llegaron a iniciar, entre ellos la recuperación de los antiguos depósitos de agua de Roces (396.000 euros) y la mejora de los accesos a Nuevo Roces (1.000.000). En total, incluida Tabacalera, irán a amortizar préstamos 9,6 de los 11,8 millones que se habían aprobado.

El año pasado con el dinero procedente de la liquidación de 2015 se acordaron una treintena de inversiones, por 6,9 millones. Al cierre de 2016 solo se habían gastado 164.000 euros. 4,5 millones han pasado a las cuentas de este ejercicio, a la espera de ejecutar los proyectos a lo largo de estos doce meses, pero otros 2,2 ya no se podrán dedicar más que a deuda. 1,5 corresponden a bajas en las adjudicaciones y el resto a proyectos que buscarán otra vía de financiación, como la reforma de La Serena (350.000), la remodelación de Río de Oro (250.000) o la construcción de puentes de madera en sendas y parques (125.000).

Pérez advirtió de que las inversiones financieramente sostenibles no computan en el cálculo de la regla de gasto, por lo que si ahora esos proyectos se abordan con otras partidas, para cumplir la ley de estabilidad habrá que reducir ese gasto de otras obras.