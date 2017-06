La Sociedad de Autores ve «justa» la tarifa del 5,25% aplicada a las fiestas de prau

La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) comunicó el pasado lunes su intención de aglutinar todas las voces de barrios, parroquias y comisiones de festejos a la hora de gestionar el pago de los derechos de autor solicitados por la SGAE. A su juicio, la política de la asociación «ahoga» la organización de romerías y fiestas de prao, por lo que es conveniente «cambiar la legislación para que estas celebraciones no mueran». La Sociedad General de Autores, sin embargo, no comparte esta postura. Y menos aún después de haber firmado un convenio para reducir la tarifa del 7 al 5,25% en Gijón y Llanera. «El derecho de autor es el salario de las personas que escriben las canciones que se cantan y bailan en las fiestas. Siendo porcentual, la tarifa no solo es legítima, sino también justa, adecuada únicamente a un factor: el presupuesto con el que cuente cada evento», defiende la entidad, que ya ultima un convenio similar con el concejo de Avilés y confirma contactos con Oviedo

La tarifa, añaden, varía dependiendo del presupuesto de la celebración. «Si el presupuesto de una verbena fuesen 1.000 euros, el derecho de autor serían 70. Si el presupuesto fuesen 3.000 euros, el derecho de autor serían 210. Y así en cada caso», explican. El cobro, según aclaran, se cobra íntegramente a la comisión de festejos de turno y «no a las orquestas, como alguna vez se ha dicho». Respecto a los conflictos generados con numerosas asociaciones de vecinos de la región, la sociedad de autores explica que «solamente se emprende la vía judicial cuando ha agotado las posibilidades de diálogo y no hay voluntad para regularizar la deuda». A día de hoy, concluyen, están haciendo uso de la conciliación judicial para solucionar las diferencias «con una minoría de comisiones, ya que con la mayoría la situación ya está regularizada».

«Esquilmar» el tejido cultural

Bien diferente es la visión de Orlando Fernández, concejal de Xixón Sí Puede, que acusó a la SGAE de «actuar como un depredador extralimitándose en sus funciones y esquilmando el precario tejido cultural y festivo de Asturias». Su crítica, aclara, no va dirigida a los propios autores, sino a «los modos y la política de algunas entidades de gestión de derechos como la SGAE, a la que se le ha consentido de todo durante los sucesivos gobiernos de nuestra democracia a pesar de ser una entidad antidemocrática».