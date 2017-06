Cabueñes da el pistoletazo a la folixa

«Esperemos que el tiempo nos acompañe durante estos cuatro días, pues lo importante es que la gente venga a pasárselo bien. Este es nuestro principal objetivo». El responsable de la comisión de festejos, Ignacio Moro, manifestaba ayer su propósito de que Cabueñes, parroquia encargada de inaugurar la temporada festiva de las grandes romerías gijonesas e ir calentando motores con vistas al inminente verano, deje el listón muy alto. Sus fiestas llegaron un año más con música, buen ambiente y diversión a raudales, con la presencia de numeroso estudiantes con ganas de festejar el final de la prueba de la EBAU.

Durante la tarde de ayer se llevó a cabo un concurso de dibujo libre para niños de hasta 12 años que contó con el pintor José Arias como jurado. Los ganadores y finalistas se conocerán el próximo lunes día 12. «De esta actividad lo más emocionante es ver la cara de ilusión de los niños cuando son premiados, esas miradas de inocencia son realmente impagables», resaltó Moro.

La primera verbena de anoche llegaba con los ritmos latinos de la orquesta Cuarta Calle, encargada de caldear el ambiente en el prau en una jornada con temperaturas veraniegas.

Tras la dura crisis, la temporada festiva asturiana devuelve la ilusión a los feriantes. Según la dueña del negocio de dulces, María Jesús Fernández «la gente prefiere traerse la comida de casa y no invertir tanto aquí. A mí no me ha afectado mucho al tener una tienda de comestibles, pero a los servicios de bebidas el botellón les ha hecho estragos», afirma. El dueño de los hinchables del recinto, Florentino Vidal Garnelo, es más severo: «Vengo de Navarra y la crisis se nota más que nunca. El fenómeno del botellón nos resulta molesto a veces para realizar nuestro trabajo, hay jóvenes que beben demasiado e intentan montarse en las atracciones, pero es nuestra responsabilidad como trabajadores no dejarles pasar por precaución».

Llave, rana y música

Hoy los adultos podrán divertirse con juegos como el Campeonato de la llave o el de la rana, mientras que por la noche la orquesta Garibaldi y una discoteca móvil harán vibrar al público que se acerque a las fiestas, desplegadas un año más a media recta de la avenida del Jardín Botánico.

El domingo al mediodía tendrá lugar la tradicional concentración de coches clásicos y Seat 600 que harán las delicias de los nostálgicos. Por la tarde, habrá un divertido show para los más pequeños de el payaso Tato. La tercera verbena se cerrará con las orquestas Olympus y Beatriz.

Por último, el lunes estará especialmente dirigido a los niños. La mañana contará con unos juegos acompañados de una chocolatada, y al final de la tarde tendrá lugar la famosa 'pañarruca', con el lanzamiento de caramelos al aire. Como colofón, la orquesta Assia tocará por segundo año consecutivo.