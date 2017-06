«Me ha costado sacar estos textos a la luz. Ahora estoy liberada»

Matar la soledad, despertar recuerdos o enterrar sentimientos son algunas de las cuestiones que motivan a Cristina Álvarez de Cienfuegos a escribir. «Desde pequeña me he sentido muy cómoda en el mundo de la literatura. Me resulta muy fácil expresarme escribiendo», confesó la autora, que ayer presentó su primer poemario en el Ateneo Jovellanos. «Me ha costado dar el paso de sacar estos textos a la luz, porque son reflexiones y anécdotas personales. Ahora que ya está hecho, me siento liberada», confesó Álvarez de Cienfuegos.

Durante el encuentro se leyeron algunos de los textos que componen el poemario y que abordaron cuestiones relacionadas con la soledad, el amor o el desengaño. Sin embargo, un tema recurrente fue el de la naturaleza. «Necesito salir a pasear, a correr y a sentirme en contacto con la naturaleza. Es mi manera de comunicarme con ella», explicó la autora, quien también reveló que siempre suele llevar papel y lápiz, por si acaso.

La presentación del libro estuvo amenizada por el violín de Dani García de la Cuesta, quien animó a la escritora a adelantar si tenía pensado publicar alguna obra más. «Estos poemas los tenía guardados en casa, archivados en cuartillas. Hice una selección para sacar a la luz este libro pero muchos textos se quedaron fuera, así que quizás me ponga manos a la obra con un segundo poemario», avanzó Álvarez de Cienfuegos, mucho más relajada al finalizar la presentación, con entusiasmo y ganas de calibrar su acogida.