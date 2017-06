EMTUSA considera «incompatible» con su actividad limitar la velocidad a 20 por hora

El Foro de la Movilidad, órgano de participación ciudadana impulsado desde el Ayuntamiento y que tiene carácter informativo, consultivo y decisorio en la materia, analizará el lunes en una reunión de su pleno (74 miembros) las principales propuestas realizadas por las entidades que lo integran al documento técnico de trabajo sobre el Modelo Estratégico de Movilidad de Gijón 2018-2024 presentado hace tres semanas por el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, y el jefe de Tráfico, Ignacio Díaz.

Tras las seis reuniones celebradas la semana pasada para analizar por grupos el borrador, se ha hecho llegar a todos los integrantes del foro un documento resumen de las conclusiones obtenidas en cada una de ellas. En él se reflejan «las propuestas que tuvieron una amplia aceptación de los asistentes» a cada encuentro. En total, 38. Ahora la idea es explicar en el pleno del lunes cada una de estas propuestas «y votar su aceptación o no».

Uno de los apartados del modelo estratégico de Movilidad para el que se han planteado modificaciones es el referente a la delimitación de los barrios de Laviada, Centro y La Arena como 'área de coexistencia'. De acuerdo con el documento presentado en mayo, esto se traduciría en una continuidad de la política de peatonalización de calles y en un tratamiento especial del espacio público, limitando la velocidad de circulación a un máximo de 20 kilómetros por hora. La propia EMTUSA ha advertido de que esta medida sería «incompatible» con su actividad. Entre las propuestas que se votarán el lunes en relación con este área de coexistencia están reducir su perímetro, diferenciar entre calles de 20 y de 30 kilómetros por hora y crear dentro de sus límites distintas «áreas de prioridad residencial» en las que el acceso quede restringido a vecinos y servicios.

En lo que respecta a Cimavilla, en el documento remitido esta semana a los integrantes del foro el jefe de Tráfico matiza que la intención es que sea un área «de prioridad residencial», pero no «de exclusividad». Es decir, que el objetivo es «limitar la circulación de los no residentes, pero no impedirlo». Las 322 plazas de aparcamiento que existen en el barrio -para 488 tarjetas de la ORA- se dividirán entre unas exclusivas para residentes y otras de rotación para el resto. Entre las conclusiones de las reuniones celebradas la semana pasada y que se votarán el lunes está la necesidad de «afrontar soluciones para salvar las fuertes pendientes que condicionan la accesibilidad peatonal y ciclista» a esta parte de la ciudad.

Los grandes ejes, a 50

Para el resto del área urbana, el borrador presentado por el gobierno planteaba un límite general de 30 kilómetros por hora, a excepción de los principales ejes viarios, «que tendrán velocidad superior». Las entidades consideran «fundamental» que en estos ejes se permita alcanzar los 50 kilómetros por hora, que estén «optimizados» para el transporte público con medidas como carriles bus o un sistema de priorización semafórica y que cuenten con carriles bici segregados. Otra propuesta que se someterá a votación es crear una mayor segregación de vías, de modo que no las haya solamente de 30 y 50 kilómetros por hora, y que también en estas zonas de Gijón haya áreas de prioridad residencial y de coexistencia.

Sobre el denominado «espacio intermodal», que corresponde a la zona del plan de vías, las propuestas van desde «que sea céntrico» a «valorar la implantación de soluciones como el pasillo rodante de Thyssen Krupp». En esta zona hay entidades que piden dejar patente que es «indispensable una estación de autobuses» y otras que reclaman «considerar adecuadamente el servicio de taxis». También se plantea «establecer distintos espacios intermodales (La Calzada, El Llano, Milla del Conocimiento)» y que la consideración de centralidad sea «funcional y no geográfica».

Otro aspecto que podría variar a raíz de las propuestas de los miembros del foro es el relacionado con los denominados «aparcamientos disuasorios», apartados del centro. Plantea desde «asociarlos con los espacios intermodales» a ligarlos «a instalaciones de servicios relacionadas con los coches, como gasolineras, talleres y estaciones de limpieza». Reclama también «acciones que incentiven su uso». Por otra parte, propone desde impedir la construcción de nuevos aparcamientos urbanos a «remunicipalizar» los ya concesionados. Con respecto a la ORA, hay una propuesta contraria a ampliar la zona regulada y otra que rechaza diferenciar entra plazas azules, verdes y rojas y pide que todas sigan siendo de rotación.