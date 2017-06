El nuevo catálogo urbanístico mantiene la protección en la calle Jovellanos

El concejal de Urbanismo, Fernando Couto, presentó ayer a los grupos municipales un primer avance del nuevo catálogo urbanístico, que el gobierno pretende tramitar en paralelo al Plan General de Ordenación. El edil matizó que el documento es una modificación del actual y no un nuevo catálogo, y confía en poder llevar ambos textos al Pleno el 1 de agosto, para abrir la exposición pública y presentación de alegaciones antes de su aprobación definitiva. Los grupos tienen hasta el 22 de agosto para plantear cambios en el texto, que supera las cuatro mil páginas.

Con respecto al texto en vigor, los tres edificios que varían la continuidad de la línea de fachada en la calle Jovellanos (heladería Los Dos Hermanos -en Jacobo Olañeta, 1-, el de Montecarlo -Cabrales, 1- y el del Bariloche -plaza del Instituto, 1-) «se ha mantenido el criterio adoptado por el actual catálogo», conservando su protección ambiental y descartando su derribo. Se cierra de este modo la controversia reabierta al manifestar meses atrás que este era un aspecto en estudio, lo cual desató las críticas de los afectados, como el propietario del Bariloche, Pepe Abad, quienes recordaron que sus edificios «estaban antes» y por tanto deben ser los que marquen la línea de la calle.

El catálogo, sin embargo, sí registra otras bajas. Se descatalogarán 19 edificios, seis de ellos por sentencias judiciales y otros trece por decisión técnica. Ninguno tiene protección integral. También se ha retirado en atención a sentencias la catalogación de cuatro jardines. Y en base a los criterios seguidos en esos fallos, perderán la calidad de jardines protegidos los que por calidad del diseño, tratamiento, antigüedad de la vegetación y representación del arbolado no tengan la configuración formal de jardín. No obstante, a requerimiento de Parques y Jardines, para dar sustento jurídico a la protección de determinados ejemplares se han ampliado las especies de arbolado singular. Por otro lado, cuando en un jardín exista un edificio catalogado ambos formarán parte de una única ficha, y no de dos como ocurría ahora, porque «la legislación procura un tratamiento unitario del edificio y su espacio inmediato». No ocurrirá así con los jardines protegidos que alberguen edificios no catalogados, que se seguirán tratando de forma independiente.

En algunos elementos ya catalogados «se ha ajustado su categoría de protección al revisar, mejorar y completar las fichas». Para adaptarse a la ley de Patrimonio, solo se mantendrán con protección integral «los edificios que se han de preservar en su totalidad, sin recrecidos y con intervenciones mínimas en su estado actual». En las fichas se ha actualizado la situación de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y los que forman parte del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA), haciendo referencia a las nuevas declaraciones, y se ha incorporado al catálogo el entorno de estos elementos.