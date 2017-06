«La noche agoniza. Al cerrar el otro Savoy ya vi que había que ampliar la oferta al día»

En su local se beben las mejores margaritas de este lado del Piles. Suenan hasta el amanecer Elvis, Berry y demás reyes del rock. Springsteen incluido. Jura que nunca pondrá 'La Salchipapa', pero no fija la frontera musical en la producida antes de los 60. En su local hay música en directo jueves, viernes, sábado y domingo. Sin entrada ni consumición previa. En su local no se duerme. Por eso, la patronal turística Otea le ha otorgado el premio 'Mi gran noche'. Y él, junto a su particular Liz Taylor, llevó el glamour de Hollywood al Campoamor. Él es Javier Egocheaga (Gijón, 1954). Él es Javi, el del Savoy.

Eso de que le premien a uno por 'su gran noche'...

(Risas). Bueno, después de 28 años de trabajar en esto y con una puesta tan personal...

Dicen que copió sus margaritas y su caña de palma a un bar canario.

(Risas). Sí, fue después de tres años del primer Savoy, el de la calle Dindurra. Por fin tuvimos unos días de vacaciones y en Canarias descubrimos un bar maravilloso, La Hacienda, con margaritas de sabores. La caña me sirvió para el techo.

¿Por qué Savoy?

Porque me gusta muchísimo la música norteamericana de principios del siglo pasado. Y el Savoy Ballroom era un mítico club neoyorkino, en el que no había discriminación racional y sí música y baile a diario.

Ya lleva tres.

Sí. Después de la calle Dindurra nos fuimos a la de Pelayo. Allí fue el club más canalla, con música en directo jueves, viernes y sábados. Pero...

¿La ley antitabaco le mató?

Me forzó a tomar una decisión. Mi contrato finalizaba en marzo de aquel año en el que, en Año Nuevo, nos encontramos con la prohibición de fumar. Hubo que cerrar.

Y volver a empezar.

Sí, tardé tres años en encontrar un local. Antes de decidirme, hice un concierto para comprobar el nivel de ruido. Y nos lanzamos. Porque fue un gran riesgo dar este vuelco.

¿Por qué?

Porque la noche gijonesa agoniza. La población es la que es. Cada vez mayor. Los jóvenes han tenido que marcharse al no encontrar aquí el trabajo merecido. Tenemos licencia de café-teatro, pero es impensable abrir hasta las siete de la mañana. A las cuatro ya van todos de retirada. Al cerrar el otro Savoy ya vi que había que ampliar la oferta al día. Y, de repente, me vi con cafés, vinos, comida...Cuatro personas en cocina.

Otea dice que los hosteleros levantan la persiana de Asturias. ¿Cuánto le cuesta hacerlo?

Nunca eché la cuenta, pero solo de electricidad pago 1.500 euros al mes. Y la terraza cuesta 2.000 euros anuales. Y son siete mesas. Ojo, no me quejo, solo lo digo porque esta es una profesión es complicada.

¿Largos horarios y cortos salarios?

Nunca contraté a nadie por ser mejor o peor camarero, sino por gustarle el Savoy. Creo que, salvo raras excepciones, todos son amigos.

¿Y la mala fama de la profesión?

Parece que en ciudades industriales, el negocio del turismo y la hostelería se ve de menor calidad.

¿El Mediterráneo se equivoca?

(Risas). Y Andalucía, Canarias, Baleares...Asturias es perfecta para el turismo. Y Gijón tiene el tamaño adecuado. Solo necesita cambios.

¿Por ejemplo?

Esta ciudad necesita con urgencia un plan turístico y hostelero para la Ería del Piles. En cualquier lugar del mundo esa zona maravillosa estaría aprovechada.

¿Imagina un Savoy frente al mar?

Imagino una línea de playa con comercios y locales de hostelería en una planta baja, apartamentos en cascada acristalados, para no darse sombra y aprovechar el sol, y las salas de fiesta y discotecas en los sótanos. Es un plan que debe liderar el Ayuntamiento. Que nos proponga a algunos locales emblemáticos ir allí. No digo que nos regale nada, solo que lo facilite. Pero también hay que mejorar Poniente.

¿Más hostelería? A Tierra Astur va, también premio de Otea.

(Risas). Me refiero a restar hormigón y poner verde, palmeras, como una prolongación de los Jardines de la Reina. Oferta hostelera creo que hay suficiente. De hecho, no podemos seguir siendo el refugio del que no sabe qué hacer. No necesitamos más locales, sino más calidad.

Ya que se lanza, ¿ideas para Cimavilla y Tabacalera?

En Cimavilla soñé un local en las instalaciones militares que hay arriba. Una sala de conciertos integrada, sin molestar a los vecinos...

«Canto mal»

¿Tocar en el Savoy da caché?

Como aficionado a la música siempre busqué darle todas las comodidades a quien venga a tocar aquí. Tenemos el mejor sonido y el mejor equipo. Solo tiene que llegar y tocar. Le damos la bebida que quiera, la comida, la cena...

¿Les pone la cama?

(Risas). Se busca. Pero no estaría mal montar el Hostal Savoy.

¿Es el suyo el último reducto de la música en vivo?

La música nunca muere. Es como esa hierba que se te cuela en un prau recién segado.

Tocar en la calle cuesta.

Es que las administraciones solo promocionan la música que programan. Y esa suele ser la de la tele.

¿Aquí sonará 'La salchipapa'?

Nooo. Eso lo tengo muy claro. Pongo la música que me gusta. Ni siquiera tengo ordenador para evitar el 'pone esta'...

Hasta quitó la 'juke-box'.

Estaba harto de la dictadura del cliente.

¡Pero si la música de la caja era la que usted puso!

Sí, pero eran álbumes enteros y la música es un estado de ánimo. De repente, a la una de la mañana, uno ponía 'Yesterday' ¡Hombre! A esa hora no. Que me hundes.

¿Y la clientela sigue viniendo?

Tengo que dar gracias porque tengo unos clientes fantásticos. Me lo perdonan todo.

¿Hasta a 'Javi y los Paramétricos'?

(Risas). Ya no tocamos.

¿Se enfadaron?

No, pero llevábamos mucho tiempo. Yo canto mal...

Pues actuó en la plaza Mayor.

Ese fue un regalo que nunca podré agradecer lo suficiente. Mi pasión por la música empezó en el coche de mi padre, donde descubrí a Elvis.

¿Le gustaba a su padre?

(Risas). Creo que la compró por casualidad. En su coche había música asturiana, melódica, boleros... Empecé a comprar casetes cuando no tenía radiocasete. Tenía que esperar a que llegara mi padre para escucharla en el coche. Fue en su coche donde descubrí a Elvis.

¿Cuál es su canción?

No puedo. No puedo.

¿Y la canción de su gran noche?

(Risas). Sin duda, la que más ha sonado en el Savoy es 'Just a gigolo'.

¿Y la que baila con su Liz?

Estoy con Mari Pili desde que tenía 17 años. Es maravillosa. Ahora está menos aquí, porque tenemos a Brenda. Aunque la cría ya nos avisa: ella llevará el negocio.