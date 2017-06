«Los únicos problemas fueron el botellón y una pelea fuera del prau», responde la asociación de fiestas de Cabueñes

Tras segunda intervención de la Policía Local de Gijón en las fiestas de Cabueñes -las verbenas fueron clausuradas por superar la hora límite fijada para las actuaciones y la música de las atracciones- Ignacio Moro, presidente de la asociación de festejos de Cabueñes, se ha mostrado "indignado" por el trato recibido por la Policía Local de Gijón durante el fin de semana. "Me amenazaron con que si superábamos en cinco minutos el horario nos iban a sancionar, cuando lo normal es que nos dejasen estar por lo menos hasta las cinco de la mañana, porque no hay molestias a los vecinos. El ruido que pueda haber lo come la Universidad", razona.

El portavoz de la comisión de festejos considera que "los únicos problemas que hubo fue con el botellón y con una pelea que hubo, pero fue fuera del prau y a mí eso me da igual, no es mi responsabilidad".