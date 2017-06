Claves para la 'erótica online'

La 'sextorsión' supone «un delito de chantaje o amenazas regulado en el artículo 169 del Código Penal, para el que establece una pena de prisión de uno a cinco años». Así lo establece la guía editada por el Servicio de Orientación e Información Sexual para Jóvenes (Soisex), que se denomina 'Sexualidad, convivencia y redes sociales: ¡hablando claro!'. El objetivo es potenciar las relaciones saludables en una sociedad marcada por el impacto de las nuevas tecnologías.

Por ejemplo, explica qué es la citada 'sextorsión' o extorsión sexual: «el chantaje que hace una persona a otra que aparece en imágenes o vídeos con algún contenido íntimo o erótico». La intención de quien chantajea es dañar la identidad del agredido, conseguir dinero o dominar la voluntad de la víctima para recibir más contenido audiovisual, bajo la amenaza de difundir el que ya tiene. También habla la guía publicada por Soisex del 'pornrevenge', una conducta que consiste en utilizar imágenes o vídeos sexualmente explícitas para vengarse de una persona. Puede ser castigado con penas de entre tres meses y un año de prisión. «La condena se impondrá en su grado máximo si quien comete el delito es la pareja o expareja o cuando la víctima sea menor de edad».

Pero no solo habla de las situaciones de abuso o violencia que pueden darse 'online'. También ofrece una serie de claves para que las prácticas eróticas que se realicen mediante dispositivos digitales sean seguras. «No muestres la cara, evita que aparezcan tatuajes y piercings y trata de controlar aquellos objetos, como pulseras o colgantes, que sean 'marcas de personalidad'» si envías fotos o vídeos de carácter privado. Asimismo, el servicio municipal alerta de «la información extra que ofrece el fondo de las fotos». Pósters, murales, cuadros... pueden dar pistas sobre la identidad de la persona que envía dicho material. En cualquier caso, «WhatsApp o los perfiles públicos de Instagram o Facebook no son buenas herramientas para compartir fotografías o contenidos íntimos, ni aunque utilices para ello los mensajes privados».

En este sentido, la guía aconseja echar mano de aplicaciones como Imgur, una web que permite subir contenidos de manera anónima. «También puedes hacerte una cuenta de email en la que no pongas tus datos reales y uses un mote o pseudónimo», apunta. De este modo, si alguien encuentra ese material no podrá relacionarlo con una identidad. Para garantizar aún más la intimidad, Soisex recomienda descargarse alguna 'app' de encriptación con contraseña «para llevar fotos y vídeos en el móvil y evitar sustos si lo pierdes o te lo roban».

Un aspecto que remarca esta publicación es la importancia de no ser cómplice para prevenir situaciones de abuso. «Si te llega una imagen o vídeo que expone la intimidad de otras personas, las humillas o expone su sexualidad sin su consentimiento, no lo compartas ni lo difundas», recalca. E, incluso, advierte de que «un descuido» también «podría pasarte a ti». Si el mal ya está hecho, Soisex insta a los jóvenes a que no guarden el secreto: «Hablarlo no es chivarse, sino exigir el respeto que todos merecemos. Cuéntaselo a alguien de confianza».

Cibercontrol

Una medida esencial para atajar este problema es cambiar las claves de acceso de todas las cuentas y borrar los perfiles en los que surgieron conflictos. No solo se refiere la guía a la erótica 'online'. También dedica un apartado al cibercontrol. Se trata de un nuevo fenómeno que se ha dado con la expansión de las nuevas tecnologías.

Consiste en «la vigilancia continuada de las actividades que realizar la otra persona: horarios de conexión, contraseñas, contactos o geolocalización, mensajes privados...», señala la guía. «Las inseguridades y los miedos también están detrás de esa necesidad de control», indica. Si la pareja se basa en una relación libre, de confianza y buen trato, no habrá lugar para este dominio. «¡Amar no es controlar!».