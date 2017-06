Un individuo golpea y patea a una mujer en Contrueces para robarle el bolso

Una mujer resultó ayer herida con policontusiones tras ser asaltada por un individuo que pretendía robarle el bolso en el barrio de Contrueces. La víctima fue abordada por detrás mientras caminaba por la calle de San Nicolás. El ladrón intentó arrebatarle el bolso, si bien la víctima se resistió con fuerza para evitar que se lo llevase.

El ladrón la tiró al suelo y una vez allí empezó a propinarle patadas y puñetazos para conseguir su objetivo: apoderarse del bolso. La perjudicada mostró una gran resistencia y empezó a gritar, lo que alertó a los vecinos y a los viandantes, lo cual provocó la huida del agresor. Fue perseguido por varios ciudadanos que acudieron a socorrer a la víctima, si bien en un momento determinado le perdieron de vista.

Se trata de un hombre de unos 40 años, de pelo rubio y tez morena, estatura media y que vestía unos pantalones azules y un forro polar oscuro. Los vecinos de la zona de Contrueces en la que se produjo el asalto aseguran que el individuo «lleva semanas merodeando y tiene un comportamiento extraño, parece que tiene las facultades alteradas, que no está bien». Los vecinos escucharon «gritos desesperados» procedentes de la calle. «Cuando me asomé vi a una mujer tirada en el suelo y a un hombre que se iba caminando tranquilamente como que la cosa no iba con él», relata una vecina.

Piernas muy arqueadas

La propia perjudicada llamó con su teléfono a la Policía mientras varios testigos salían corriendo detrás del delincuente, que al verse perseguido emprendió una carrera por las calles adyacentes. La Policía Nacional buscaba a última hora de ayer al hombre, gracias a la descripción física de los que presenciaron el violento episodio. «Tiene una característica especial, camina con las piernas muy arqueadas», señala una vecina. La mujer sufrió heridas que no revestían gravedad.