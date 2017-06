Un amante en un tejado de Gijón

Una historia rocambolesca rodeada de incógnitas. Los vecinos de un ático de la calle La Merced vivieron el sábado por la tarde un tremendo sobresalto después de que un hombre les golpease en un pequeño ventanuco del tejado pidiendo ayuda. Aseguró que huía de varios individuos de etnia gitana que «le querían matar» por haberse citado con su hermana en una pensión. El alojamiento en cuestión se encuentra en un edificio de la calle San Bernardo que comunica por el tejado con el inmueble por el que intentaba luego salir.

Los propietarios de la vivienda no daban crédito a la escena, ya que las claraboyas tienen salida a un tejado de gran pendiente y en el que no hay accesos directos. Además, las pequeñas dimensiones del ventanuco del baño por el que pidió auxilio el individuo no permitían que accediese directamente al piso, en una quinta planta. La maniobra resultaba peligrosa y sumamente complicada, más aún teniendo en cuenta que la parte superior del edificio tiene instalada una superficie lisa de metal muy resbaladiza para evitar que las gaviotas se posen.

Los testigos optaron entonces por llamar a la Policía Nacional. El hombre, de origen extranjero, aportó entonces otra versión: aseguró que se encontraba arreglando una caldera del segundo derecha del edificio anexo. La moradora de la vivienda bajó entonces a la calle, mientras su pareja se quedaba en el domicilio tratando de controlar la situación. Comprobó que en el portal por el que presuntamente había accedido no había la letra derecha. Regresó al piso y llamaron al 091.

En pocos minutos se personó en el edificio de la calle de La Merced una patrulla policial. El hombre ya llevaba unos 20 minutos encaramado a la claraboya por la que asomaba la cabeza hacia el interior de la vivienda. Cuando los agentes le preguntaron sobre la razón por la que se encontraba en tan singular lugar, volvió al relato de la pensión, de las amenazas de muerte de los hermanos de la mujer con la que había quedado para mantener un encuentro íntimo y con el alegato sobre la necesidad de que toda la maniobra para rescatarlo fuese lo más discreta posible para evitar que sus perseguidores lo viesen y cumpliesen sus promesas de poner fin a su vida.

Sin querer llamar la atención

Los policías le plantearon la posibilidad de llamar a los bomberos para que, con la ayuda de la autoescalera, consiguiesen rescatarlo del tejado. Se negó rotundamente. No quería llamar la atención. Más aún. Decidió entonces arriesgar su vida e intentar pasar de un lado a otro del tejado, con gran pendiente y donde únicamente había una repisa de unos diez centímetros de ancho.

La maniobra fue seguida con nerviosismo por los funcionarios y los propietarios del piso, que nunca creyeron que alguien pudiese colarse por la ventana. El individuo, que vestía ropa deportiva, consiguió con pericia recorrer los peligrosos metros que separaban el ventanuco del baño de la ventana del salón, agarrándose para ello a todos los elementos que tuvo a su alcance. Abajo en la calle, la acera quedó restringida al paso por si el hombre se precipitaba desde la quinta planta. Consiguió su objetivo y entró al salón. Una vez que tuvo contacto con los policías les entregó su documentación. Fue llevado a la Comisaría para que explicase el inverosímil episodio que acababa de protagonizar. Un peculiar hombre araña del que se desconoce si tenía razones de amor o de patrimonio.