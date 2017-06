Piden cinco años para un magrebí por apuñalar a un hombre

El juzgado de lo Penal número 1 acogió ayer el juicio a un individuo de origen magrebí, M. A. R., que supuestamente apuñaló gravemente a la expareja de su novia. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de febrero en la calle Ecuador, junto al colegio al que acuden los hijos de la víctima. El procesado, que se encuentra en el centro penitenciario de Asturias desde que se entregase poco después de la agresión. «Solo me defendí porque vino por mí a pegarme, además tiene una orden de alejamiento de mi novia y sabía que no podía acercarse donde ella se encontraba», declaró ante el juez. La víctima sufrió cuatro puñaladas y fue atendido en un centro hospitalario. El juicio quedó suspendido precisamente porque el herido no se presentó a la vista oral a la que estaba citado como testigo. Sí lo compareció la novia del acusado, que manifestó que su expareja la llamó ese día y le dijo: «Te voy a rajar en la cara y te voy a pegar». «Aseveró que el procesado había actuado en defensa propia y para defenderla a ella. El ministerio fiscal solicita para M. A. R. una condena de cinco años de prisión, a sustituir por una expulsión del país durante diez años. El abogado de la defensa, Jorge Telenti, pide para el procesado la libre absolución al alegar que actuó para defenderse.