La facultad de Turismo critica la duplicidad de sedes y propone absorber la de Oviedo

«Mientras esté aquí tengo claro que esta batalla la voy a dar hasta el final». Leví Pérez, decano de la facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de Gijón, está decidido a conseguir que la Universidad de Oviedo revise el convenio que mantiene con la facultad de Turismo de Oviedo, que imparte este grado en calidad de centro adscrito. Es consciente de que abre un proceso largo y que no será precisamente sencillo, pero lo cree necesario. Considera que, dadas las cifras actuales de matriculación, ya «no tiene sentido» la oferta de estos estudios en dos centros tan cercanos geográficamente, por lo que apuesta por la integración de todo el alumnado en la facultad gijonesa, ubicada en la Laboral. Así lo manifestó en el último Consejo de Gobierno de la Universidad y así se lo trasladará el centro al rectorado, formalmente y por escrito, a través de la comisión de gobierno de la facultad, que está previsto convocar para finales de este mes.

Es una cuestión de cifras, aunque no solo. Este curso iniciaron los estudios en Gijón 67 alumnos. En el centro adscrito de Oviedo -que ya prepara la mudanza desde la avenida de los Monumentos a unas instalaciones en Olloniego que, a partir de septiembre, compartirá con la Escuela de Hostelería- lo hicieron 19. «No es una matrícula que compita contra la nuestra», aclara Pérez, quien, a renglón seguido, expone sus argumentos: si entre las dos facultades apenas suman 86 alumnos de nuevo ingreso «no es necesario que existan dos centros, porque esa cifra sería perfectamente asumible por nosotros». Además -y esta es una tendencia que, dice, se viene observando en los últimos años y afecta por igual a ambos-, «hay una bajada, pequeña pero paulatina, en las matriculaciones».

Apunta el decano de la facultad Jovellanos que los centros adscritos tienen sentido cuando la oferta formativa de una Universidad «no llega a determinados sitios, bien porque exista una demanda muy grande en la sociedad o bien porque se trate de una comunidad autónoma pluriprovincial». No es el caso. Con dos centros hasta ahora distanciados por apenas 28 kilómetros y una demanda en claro retroceso «que se ve es perfectamente asumible por un centro propio», la coexistencia es, a juicio de Leví Pérez, innecesaria.

En el trasfondo de su petición para que se revise el convenio con la facultad de Turismo de Oviedo existe otro motivo y así lo hizo constar durante su intervención en el último consejo de gobierno de la Universidad de Oviedo. Y es que «tener que contar con el otro centro para gestionar todo lo relativo al título limita mucho las posibilidades de acción», como, por ejemplo, plantear una modificación del plan de estudios o renovar el título oficial frente a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

No es cuestión baladí. Sobre todo porque, defiende, «es el momento de repensar el grado de Turismo. Estamos ante unos números alarmantes y habrá que preguntarse por qué está sufriendo una caída en su matrícula, habrá que renovarlo y habrá que darle una vuelta, porque una región como Asturias no se puede permitir que los estudios de Turismo acaben desapareciendo. Hay que actuar ya», argumenta.

Cambiar el plan de estudios

Él considera que el actual plan de estudios, con más de veinte años y heredado de la diplomatura de Turismo «con pequeñas modificaciones», no es lo que el mercado demanda. «Es un modelo que ya está agotado». Incluso los propios alumnos reconocen que no responde a sus expectativas. «De ahí la necesidad de dar una vuelta al grado. Pero si eso lo tenemos que hacer de la mano del otro centro lo dificulta todo porque, además, los mecanismos de coordinación están ahí pero no funcionan. Ni se convocan», sostiene refiriéndose a la comisión de coordinación de título de la Universidad.