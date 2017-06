«Los libreros, escritores y editores de Asturias tenemos mucho que decir»

El suyo será uno de los cuarenta estands que, desde hoy, vuelven a inundar de vida literaria el paseo de Begoña. La Feria del Libro, en la que colabora el Aula de Cultura de EL COMERCIO, ha vuelto y Rafael Gutiérrez, responsable de La Buena Letra, es uno de los muchos implicados en la «ilusionante» tarea de volver a traer a la ciudad un certamen olvidado desde hace dieciocho años.

Ya era hora de que volviese la Feria del Libro, ¿verdad?

Ya era hora. De todas formas, quiero resaltar el trabajo de un grupo de libreros que de 2011 a 2015 salimos a Begoña en un intento por recuperar la feria. Contábamos con la ayuda de la ahora gerente del Teatro Jovellanos, Teresa Sánchez, pero las condiciones eran bastante precarias. Eran casetas bastante frágiles y tuvimos la mala suerte de que siempre nos coincidió mal tiempo, lloviendo todo el rato.

¿Qué significa esta vuelta para la ciudad?

Pues imagínate. Con 40 casetas y la representación de librerías, editoriales y más de cincuenta firmas. Gijón tenía el Salón del Libro Iberoamericano y cuenta con la Semana Negra: grandes eventos culturales que todos los años convocan a infinidad de autores. Esto ha puesto a la ciudad en el mapa cultural pero siempre hay sitio para otro gran evento literario al año. Esta feria tiene que complementar a la Semana Negra para que las dos crezcan juntas. El objetivo es sacar los libros a la calle y dar a conocer el trabajo de los editores, escritores y libreros asturianos. Hay que enseñar a la gente que los gremios del libro en Asturias tienen mucho que decir.

¿Cómo surge el nuevo proyecto?

El proceso nace de una iniciativa del Pleno municipal que se deriva a la Fundación Municipal de Cultura. Así, el año pasado se crea una comisión de trabajo en la que se pone en contacto a representantes de la asociación de librerías, a los escritores noveles, a los escritores de Asturias y a los editores. Con el apoyo de la Unión de Comerciantes se empieza a trabajar desde octubre hasta prácticamente la actualidad.

Valora, por tanto, haber tenido en cuenta a todos los agentes implicados.

Sí, desde luego. Se trató de aunar a mucha gente para que trabajara, independientemente de que la organización venga por parte de la Fundación Municipal de Cultura. También es interesante que las bibliotecas estén representadas con su propio estand, todo sea dicho.

¿Tiene especial ilusión por la llegada de alguna firma concreta?

(Ríe). A ver, hay muchas. Hay dos autores locales que, igual precisamente por vivir aquí, se les hace de menos y no tiene que ser así: Laura Castañón y Luis Sepúlveda. Son autores que ocuparían espacio en cualquier feria de España. De hecho, estuvieron en Madrid hace nada. De gente de fuera, tengo especial ilusión por Sergio del Molino. Su libro 'La España vacía' me pareció uno de los mejores del año pasado. Además, me gusta muchísimo el proyecto de Ángeles Caso con su libro 'Ellas mismas', de autorretratos de pintoras en la historia del arte. Hay para todos, eso es lo bueno.

La primera de muchas

¿Y además de presentaciones?

Contaremos con una gran variedad de narradores orales de gran calidad. Muchos serían cabezas de cartel en cualquier feria de España. Vamos a tener a Beatriz San Juan haciendo un taller de 'Qué leer', a Gloria Sagasti haciendo un taller sobre Gloria Fuertes o a Paco Abril. También a David Acera, un grandísimo narrador de Oviedo.

¿Echa en falta a alguien?

Sí, a la librería Paradiso, como cualquier otro gijonés. Es una pena que no se hayan animado a venir porque son la librería de referencia en la ciudad y me habría encantado contar con su presencia.

¿Será la primera feria de muchas?

Esa es la idea. Que esta sea la primera y, a partir de aquí, ir sumando. Ahora nos quedan cuatro días de intentar hacer bien las cosas, ver en qué fallamos y, a partir del año que viene, ir creciendo. Si hoy hay cuarenta, el año que viene tenemos que aspirar a ser sesenta (ríe).