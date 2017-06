«La traté como a una reina, nos decían en las sidrerías que éramos la pareja ideal»

Nícolas Villanueva (Nicky), actual estudiante de Derecho y exconcursante de Gran Hermano, asegura que la denuncia de su exnovia por acoso e injurias es «totalmente falsa». «En el año que estuvimos juntos la traté como una reina, nos decían en las sidrerías que éramos la pareja ideal», aseguró después de prestar declaración ante el juzgado de Violencia contra la Mujer por las acusaciones que pesaban sobre él. «Se ha demostrado que es una denuncia falsa porque de hecho la jueza no ha ni dictado la orden de alejamiento que pedía ella», asegura.

Sin embargo, está a la espera de que se señale un juicio por un delito leve de injurias. «Es todo mentira. Lo único que pasó fue que hace diez días entré en un pub por la noche y me la encontré morreando con un imberbe de 25 años, me acerqué a ella y le dije que menudo espectáculo que estaba dando, pero nada más, no la insulté como ella dice», explicó.

Su exnovia acudió el lunes a la Policía a interponer la denuncia. Sin embargo, el miércoles en el juzgado explicó que no quería continuar con las acciones legales hacia Nícolas. «No sé por qué lo ha hecho, pero lo que está claro es que no tiene razón, durante el año que hemos estado juntos la he amado locamente, la he paseado por todos los sitios y le he hecho un montón de regalos, no merezco esto», atajó.