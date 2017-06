Un año de cárcel para la acusada de hurtar 40.600 euros en un banco en Corrida

La acusada de hurtar 40.600 euros de una sucursal del BBVA en la calle Corrida en agosto de 2015 reconoció ayer los hechos y aceptó una condena de un año de prisón, además del pago de una indemnización a la entidad bancaria por el importe que sustrajo. La mujer, de origen latinoamericano, se sentó en el banquillo del Penal número 2 de Gijón, si bien la vista oral no llegó a celebrarse por llegar a un acuerdo entre la fiscalía y la defensa. La acusación pública solicitaba para la mujer, N. C. M. P., una condena inicial de dos años de prisión por el delito de hurto, si bien el reconocimiento de los hechos motivó que se redujese a la mitad la solicitud de la pena. Los hechos ocurrieron al mediodía del 21 de agosto de 2015. La acusada actuó con otras cuatro personas que no han podido ser identificadas. Entraron a la sucursal, en pleno centro y en plena semana grande, y «se dedicaron a distraer a la apoderada de la entidad, mientras que otro de los miembros de su grupo se apoderó de dos cajetines del cajero automático» que contenían 40.600 euros. Aprovecharon que el cajero estaba abierto con objeto de recargarlo y, tras el robo, huyeron entre la confusión de la gente de la calle. Ni los cajetines ni el dinero han podido ser recuperados. La ahora condenada fue detenida meses después por la Policía en Lérida.