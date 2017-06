Kocina propone alquilar parte del Chas a Ganax y la venta al Grupo queda aplazada

El presidente del Club Hípico Astur (Chas), Jesús Kocina, celebró ayer una reunión informativa con sus socios en la que dio cuenta de un preacuerdo alcanzado con Ganax. Así, la citada entidad alquilaría al club hípico, durante 25 años, unos 10.000 metros cuadrados que incluyen la sede social y la zona deportiva ajena a los caballos. El objetivo es garantizar en esas instalaciones las inversiones que permitan mantenerlas en uso.

La operación, que será sometida oficialmente a juicio de los socios en una asamblea convocada para el próximo día 4 de julio, aplaza la hipotética venta al Grupo, pero no la complica necesariamente, porque los protagonistas siguen siendo los mismos (no se añaden nuevas empresas ni personas con intereses distintos), Ganax ya tiene derecho preferente de compra sobre los terrenos que pasaría a alquilar, y la buena o mala disposición que en su caso tendrían que expresar los socios del Chas para dejar sus actuales instalaciones y trasladarse a una nueva sede pagada por el Grupo no hay razón para que sea distinta en las circunstancias ahora propuestas por Kocina. Los socios del Chas seguirán teniendo acceso a la zona alquilada, que Ganax Podrá explotar también con otros usuarios.

Quiere decirse que ni las circunstancias son ahora especialmente buenas para ejecutar la expansión del Grupo hacia el Chas, porque la entidad se encuentra incluso sin presupuesto para este año, conforme a lo decidido por la última asamblea, ni se constata que el asunto no pueda ser retomado en cualquier momento, a pesar del contrato de alquiler por 25 años, porque su rescisión podría formar parte del acuerdo.

Corripio dice que «seguimos yendo de la mano» y no renuncia al proyecto de compra

«Aposté claramente por la opción del Grupo y creo que Antonio Corripio puede confirmarlo -manifestó ayer a EL COMERCIO Jesús Kocina-. Me gustaría hacer hincapié en ello porque hay quien me acusa de favorecer a Ganax y no es verdad. Pero no puedo esperar». En el mismo sentido, Antonio Corripio señaló que «seguimos yendo de la mano y no creo que la propuesta del Chas perjudique al Grupo con vistas a alcanzar un acuerdo que nosotros siempre nos planteamos a tres bandas».

Hay dos circunstancias que impiden al Chas esperar. Por una parte, Kocina asegura que la parte que propone alquilar requiere una inversión próxima a 300.000 euros, «que no podemos afrontar. Hemos conseguido equilibrar gastos e ingresos, pero sin realizar aportaciones, que me consta que los socios no quieren, no da para invertir».

Pero es que, además, el Chas tiene en juego el pago de un millón de euros como indemnización por incumplimiento de un contrato heredado del anterior presidente, Miguel Salvador López. Según Kocina, su antecesor firmó un acuerdo con una empresa denominada Chas Padel Gijón que otorgaba determinados terrenos para la construcción y explotación a largo plazo de diez pistas de pádel. Sin iniciarse construcción alguna, el Chas entró en concurso de acreedores y el propio Miguel Salvador López, igual que para la firma del referido contrato sin contar con aprobación en asamblea alguna, presentó un convenio para resolver el concurso que incluía la venta a Ganax de unos terrenos ya comprometidos con la supuesta constructora de pistas de pádel, cosa que imposibilita el cumplimiento del contrato por el Chas. El problema viene dado porque el contrato incluye una cláusula que establece una indemnización de un millón de euros en caso de incumplimiento.

Juicio

Empresa y club fueron a juicio, fallado a favor del Chas en primera instancia, pero la Audiencia Provincial sentenció hace pocas fechas que el contrato debe ser elevado a público. Con la propuesta de alquiler a Ganax, sería la inversora la que asumiera el recurso judicial, la negociación de un acuerdo que ponga fin al litigio o el pago de la indemnización, en su caso. Además, Ganax sí tiene la posibilidad de ofrecer el terreno previsto en el contrato, algo importante, cuando menos, como elemento disuasorio.

El Chas enajenaría el problema y evitaría el riesgo de asumir de nuevo una deuda importante, pero seguirá, en cualquier caso, interesado en el asunto. La razón es que el alquiler previsto tiene establecida una cuantía de 5.000 euros al mes, pero de esa cantidad serán detraídas tanto las inversiones que Ganax realice en unos terrenos que seguirán siendo del Chas, como el coste, si se produce, derivado del sorprendente contrato.

Kocina indicó que el alquiler no busca hacer efectivo, sino asegurar inversiones, evitar tener que buscar fondos para una hipotética indemnización y eliminar un gasto de 10.000 euros mensuales por subrogación de tres empleados a los que ahora paga el Chas.