Directo: Carrera de la Mujer de Gijón

Hace cuatro años se puso, por primera vez, la camiseta rosa. Su relación con el cáncer de mama era nula. Ni en su familia ni entre sus amigas se había dado ningún caso. Al año siguiente, volvió a correr. Era, como hoy, el mes de junio. Y, aunque en febrero le habían extirpado un carcinoma de mama, no dudó en volver a ponerse la camiseta rosa. «Con esta cita logramos concienciar sobre esta enfermedad y que se priorice la prevención, que salva vidas».

Mila González lo sabe bien. Por edad, ella estaba fuera del cribado general, que comienza a los 50 años. «Una amiga, médica, nos dijo a todas que nos autoexplorásemos. Noté un bulto y era cáncer. Si llego a esperar al cribado no sé cómo estaría ese bulto. No sé ni si estaría yo».

Integrante de la gijonesa Casa de la Vida, de Bruno Salvadori Lions, hoy se sabe fuerte, pero no puede evitar emocionarse, «lloro por casi todo», bromea. Por eso, Mila González deja claro su motivo para correr: «Priorizar la prevención». Un motivo que se suma a los 7.999 que aportarán el resto de participantes en la XII Carrera de la Mujer. Una cita ya consolidada, que bate récord este año con 8.000 participantes, y que desde las diez de la mañana teñirá de rosa los 5,5 kilómetros que separan la salida, en la avenida de Albert Einstein, de la meta, en Las Mestas, pasando por el Muro.

Recaudación solidaria

Una carrera en la que también estarán Carmen Moreno, gerente de la Unión de Comerciantes del Principado; Carmen de la Rosa, presidenta de Adansi, y Jessica Castaño, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias. Cada una con un motivación especial. «Corro, sobre todo, por todas las que querrían estar y no pueden. O ya no están. Creo que todas lo hacemos por ellas», explica De La Rosa. Apuesta ella por «ayudar», sin olvidar otro de los objetivos de la carrera: «Concienciar contra la violencia machista». Su tocaya, Moreno, plantea también la ayuda como motivo de la carrera.

«Participo para recordar que nada de lo que les pasa a estas mujeres no es ajeno a las demás». Carmen Moreno correrá «con Marta y con Martita, que me empujan en la vida». Por su parte, recuerda Jessica Castaño las otras beneficiarias de esta carrera. «Los fondos no se destinan solo a la lucha contra el cáncer. La ONG Mundo Cooperante también se beneficia de esta carrera, que no tiene igual». Una entidad sin ánimo de lucro que lucha para evitar «la mutilación genital femenina. En España hay 24.000 niñas en peligro». La ONG venderá pulseras artesanas hechas por antiguas 'cortadoras' de clítoris, hoy reconvertidas en mujeres que ayudan a evitar esta práctica.

Dorsales con el 016

Mientras apunta como motivo propio reclamar «más investigación», defiende esta cita como «clave para la visibilidad, la igualdad y la defensa de los derechos de la mujer». Como ya había apuntado Carmen de la Rosa, la carrera también lanza mensajes contra la violencia machista. «Los dorsales llevarán el 016 con el objetivo de ayudar a la difusión de este teléfono gratuito que no deja rastro para que las víctimas puedan pedir ayuda».

Una ayuda que, recuerda Mila González, a todas las mujeres con diagnóstico cáncer de mama ofrece la Casa de la Vida. «Allí todas nos sentimos arropadas». Para lograr más fondos, ella no lo duda: «El año que viene volveré a correr».