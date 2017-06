Desfile de vacas a la luz de la Luna

Con un cañón de luz dirigido a ellas y al ritmo de la música . Así desfilaron ayer las vacas de la raza asturiana de los valles participantes en el segundo concurso comarcal organizado en la Feria de San Antonio, como si de modelos de pasarela se tratase. O «como cantantes sobre el escenario», tal y como lo definió Toño Migoya, secretario general de la Fundación Caja Rural de Gijón. Un espectáculo nunca antes visto en la ciudad y que contó con la ambientación musical del dúo Los Jimaguas, la Agrupación Coral de Porceyo y Coro Voces Graves La Camocha.

PROGRAMA PARA HOY De 10 a 15 horas. Prueba clasificatoria para el concurso de vacas frisonas. De 16 a 19 horas. Prueba clasificatoria para el concurso de reses de asturiana de los valles. De 19 a 20. Entrega de premios.

Además, el matrimonio formado por Arsenio González y Josefina García interpretaron una pieza de teatro costumbrista. Esta original prueba clasificatoria se prolongó hasta la medianoche. Por la tarde, fue el turno de las vacas lecheras. En la 39 edición del Concurso Regional de Raza Frisona, la ganadería gozoniega Badiola hizo doblete. Badiola Capital Gain Lulú y Badiola Atwood Telva Tres son las campeonas de Asturias en las categorías de ternera y novilla. En total, participan 366 reses de ambas razas: 135 frisonas (de 35 ganaderías) y 231 asturianas de los valles (de 34).

Pero la Feria de San Antonio no se centra solo en la ganadería. La lonja del Palacio de Congresos acoge 'Fermentaria', una suerte de mercadillo que ofrece una amplia variedad de productos naturales y ecológicos. Desde cervezas artesanas hasta piezas de azabache, como las que elabora Salvador de Paz. Con el preciado mineral recogido en Oles, crea joyas y abalorios con diversas forma. Aunque muchos clientes se acercan en busca de la cigüa, este artesano aseguró que intenta salirse de esa línea y tallar, por ejemplo, colas de ballenas.

Por este puesto pasó la alcaldesa, Carmen Moriyón, en el recorrido que realizó junto a otros miembros de la Corporación y de la Junta General del Principado. También se acercó al estand de Huerta La Vega, una tienda gijonesa que se abastece de los alimentos ecológicos producidos en una finca de Serín. De modo que las frutas, verduras y hortalizas cultivadas de modo natural son sus especialidades, señalaron Inma Iglesias y Miriam Sorrentino.

Certamen recuperado

De otra parroquia rural, en este caso de Caldones, procedían los productos que Carmina y Falo tenían a la venta en la Feria de San Antonio. No pasaron inadvertidas para la comitiva de representantes públicos las hermosas cerezas que asomaban de un cesto, recién recolectadas de su huerta. «Teníamos mucho empeño en recuperar la feria. Nos parecía muy importante porque es muy nuestra, es la tradición. Recuerdo a mi abuelo que tenía ganadería esperando esta cita todo el año», comentó la alcaldesa al término de su visita, que se prolongó durante más de una hora. Asimismo, destacó la labor de las mujeres ganaderas, también presentes en San Antonio. «Pero lo que más me gustó fue que el viernes pasaron 1.300 niños por este recinto y pudieron ver los animales, de dónde salen les madreñes, porque muchos de los niños de ahora no lo vieron nunca. Todo este tipo de cosas me parecen importantísimas porque son cuestiones que son nuestra esencia, de dónde venimos y que no debemos perder», declaró Moriyón. La alcaldesa también aprovechó para dar su apoyo a los enfermos de Síndrome de Rett y se puso una camiseta, con tal fin, que le regaló Marta Vega, madre de una niña que padece esta enfermedad y criadora del toro 'Gandul', con el que posó la primera edil.

La acompañaban la dipitada Cristina Coto, el concejal Manuel Arrieta y Pedro López Ferrer, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón. La Feria de San Antonio culminará hoy con el resto de pruebas clasificatorias, a partir de las diez de la mañana, y la entrega de premios, que tendrá lugar entre las siete y las ocho de la tarde.