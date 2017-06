Las 75 musas de Ángeles Caso y su salida del olvido en 'Ellas mismas'

Ante la tercera negativa seguida del mundo editorial, la gijonesa Ángeles Caso cogió su obra para embarcarse en una aventura personal. Tan segura estaba de 'Ellas mismas', su último trabajo, que recurrió a una campaña de micromecenazgo para dar forma a un ensayo ilustrado sobre historia del arte. «El mismo día que me dieron el tercer no tomé la decisión de convertirme en editora. Al final, acabó siendo una oportunidad, ya que pude hacer el libro que yo quería hacer como escritora e historiadora del arte», explicó ayer la autora ante la gran expectación de la Feria del Libro.

La obra recopila la historia de 75 mujeres que se dedicaron al arte. Sin embargo, pese a su talento, la mayoría de ellas no encontró sitio en museos, galerías o en los propios libros de historia. «Fueron, en muchos casos, autoras ninguneadas, olvidadas y, en algunos casos, saqueadas. Esto es fruto del relato patriarcal y misógino que les tocó vivir», resumió la escritora. A día de hoy, la obra ya ha vendido cerca de 7.000 copias, «todo un éxito» sobre todo atendiendo a la realidad del mercado literario. «Me interesaba mucho reproducir con calidad las obras, y eso era algo que no me podían ofrecer las editoriales», añade.

Este salto al mundo editorial, explica no ha dicho su última palabra con la publicación de 'Ellas mismas'. De hecho, la segunda parte ya está fraguándose. Verá la luz con el nombre de 'Grandes maestras', una alusión a la etiqueta que, habitualmente, se emplea en masculino hacia los máximos referentes en un arte o ámbito concreto. «Siempre hay referencias a los grandes maestros del arte, grandes maestros de la escultura o a los grandes maestros de la fotografía. Sin embargo, basta con buscar en internet el concepto en femenino para darte cuenta de que nunca se utiliza», denuncia.

La continuación de 'Ellas mismas' ya está en su fase final y se titulará 'Grandes maestras'

A partir de ahora, la intención de la autora es seguir trabajando con su grupo cercano para dar una oportunidad de publicación a los nuevos escritores. «Ahora parece que me apetece más publicar que escribir», re conoció entre risas. De momento, el proyecto continuará con 'Grandes maestras' y, después, seguirá creciendo con la idea de «dinamizar y poner en marcha más proyectos culturales». Después de la presentación, Caso compartió impresiones con lectores y lectoras -estas últimas, con una presencia más destacada en la carpa de encuentros literarios-, momento en el que pudo firmar algunos ejemplares y escuchar propuestas. El agradecimiento de muchas, como quedó patente en la mañana de ayer, se debe al trabajo de la gijonesa por intentar «reconstruir la genealogía femenina».