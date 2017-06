Sepúlveda: «Quería que la vuelta de Belmonte tuviese un sentido real para el lector»

El chileno Luis Sepúlveda, cabeza de cartel entre la nómina de escritores de la primera edición de la Feria del Libro, presentó ayer 'El fin de la historia' (Tusquets), una novela que vuelve a ceder el protagonismo a Juan Belmonte. Este exguerrillero, que tuvo su aparición estelar en 'Nombre de torero' -publicada en 1994-, comparte varias experiencias vitales con el escritor, desde su marcado pasado político hasta su historia de amor. «Belmonte nace en una época en la que mis libros estaban empezando a funcionar y, de repente, me diagnostican una tuberculosis ósea que me dejó seis meses ingresado. Me dijeron que el diagnóstico no era optimista, así que decidí dejar al menos una novela», explica.

En esta nueva historia, Belmonte, por el que también han pasado los años, tendrá que lidiar con un grupo de cosacos cuya intención es liberar a Miguel Krassnoff, un exmilitar chileno en la cárcel condenado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. «Su abuelo estuvo a punto de ser ejecutado por Trotski, pero este le dejó vivir. Quién diría que este acto de humanidad significaría tanto sufrimiento y muertos en Chile 70 años después», reflexiona el escritor. Según relata, un nutrido grupo de cosacos ya se presentó ante Michelle Bachelet hace varios años para exigir la puesta en libertad de Krassnoff. Su ejercicio, por tanto, es el de abrir un abanico de supuestos. «Pensé, ¿y qué pasaría si un grupo de ellos decide liberarlo? Y, de producirse, ¿quién podría evitarlo? Solo alguien con un pasado fuerte como Belmonte», resumió Sepúlveda.

El chileno, asimismo, tuvo buenas palabras hacia el regreso de la Feria del Libro en su ciudad adoptiva: «Ya era hora de que hubiese un lugar así en la ciudad. Es preciosa y tengo la sensación de que va a haber feria para muchos años».