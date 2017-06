Xixón avisa a Foro de que sin el Principado «no se moverá una piedra» del plan de vías

Xixón Sí Puede considera que el «enrocamiento» del gobierno local en su defensa numantina del proyecto ferroviario que sitúa la estación intermodal en el entorno del Museo del Ferrocarril «puede abocar al plan de vías al desastre». Ante la inminente reunión del consejo de administración de Gijón al Norte, donde se tiene que fijar la hoja de ruta de la operación ferroviaria para lo que queda de legislatura, el concejal y consejero de la sociedad David Alonso pide «flexibilidad» a la alcaldesa y a su segundo Fernando Couto. Flexibilidad para que el Principado, administración que por convenio tiene que sufragar los gastos de la estación de autobuses, no se quede fuera de los acuerdos para dotar de centralidad a la terminal en este momento bilaterales entre Ayuntamiento y Ministerio de Fomento. «Si no se consigue sumar y aglutinar al Gobierno regional en torno al proyecto no se moverá ni una sola piedra del plan de vías en todo lo que queda de legislatura», advirtió.

Alonso pondera la flexibilidad y capacidad negociadora en aras del consenso que los dos consejeros de Foro en Gijón al Norte han demostrado para otros proyectos importantes para el futuro de la ciudad como el Plan General de Ordenación. Y por ese motivo no entiende que en este caso no estén dispuestos a realizar ningún tipo de cesión o renuncia para llegar a puntos de encuentro con las otras sensibilidades que piensan distinto en el Pleno y en los asientos del consejo de Gijón al Norte. «Si es una apuesta política suya que lo digan abiertamente, pero que no lo justifiquen en que el traslado de la estación unos cientos de metros, más caro y complicado técnicamente, en que es un clamor en la ciudad. Si hubiesen actuado con el mismo empecinamiento que despliegan ahora para mantener la estación en el Museo del Ferrocarril no se habría aprobado nunca el PGO», remarca.

En opinión del concejal de Xixón Sí Puede, lo primero que habría que afrontar sería proceder a la modificación del plan especial redactado por Jerónimo Junquera y Javier Fombella hace una década. Un trámite urbanístico para el que resulta fundamental sumar apoyos en el Pleno municipal. «Las parcelas entre el Humedal y el Museo del Ferrocarril nunca se van a vender con el diseño de calle cubierta para los bloques que se pretenden construir ahí. Ningún constructor en su sano juicio se va a gastar 50 millones de euros en cúpulas acristaladas», afirma.

El edil sostiene que lo primero debe ser modificar el plan especial de Junquera

Pronóstico

Alonso pronostica que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, vendrá antes del 30 de junio a anunciar una compromiso financiero para el plan de vías que oscilará entre los 80 y 120 millones. Para el edil, es fundamental y prioritario que los esfuerzos financieros se centren en poner en funcionamiento el túnel del metrotrén y sus apeaderos para garantizar la centralidad que piden los consejeros de Foro. Además, defiende que la prolongación de las cercanías hasta el Hospital de Cabueñes se debe hacer en superficie, con un modelo de tren-trán, «con lo que se reducirían un tercio los gastos de construcción respecto a la solución de excavar un nuevo túnel».

PSOE y la alcaldesa

Por parte del PSOE, la postura que trasladará a la reunión de Gijón al Norte su consejero José María Pérez será la de defensa del último acuerdo plenario en relación con el plan de vías. Según Pérez, la regidora de Foro no puede ignorar que carece de mayoría en el Pleno para defender su proyecto en el consejo de Gijón al Norte.

La alcaldesa, Carmen Moriyón, la semana pasada, en una comparecencia de prensa junto a la presidenta regional de su partido, Cristina Coto, fue rotunda. Reclamó impulso para comenzar a redactar el proyecto básico de la estación intermodal en el entorno del Museo del Ferrocarril y que comprometa una cantidad de inversión concreta. En ese sentido, pidió a Fomento que cumpla el acuerdo alcanzado en el seno del consejo el 31 de marzo de 2016 en que se decidió desechar la opción socialista de Moreda para la terminal unificada de trenes y autobuses.

Moriyón también instó al equipo del ministro a cumplir el programa de coalición electoral PP-Foro y la enmienda de Foro a los Presupuestos Generales que el PP aceptó y que destina 500.000 euros para la redacción del proyecto ferroviario.