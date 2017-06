Cabueñes consigue bajar sus demoras

Sin listas de espera de más de seis meses por primera vez desde 2013 y con bajadas generalizadas tanto en los tiempos que aguardan los pacientes para ser operados como en las consultas de los servicios con mayor demanda. Así cerró el mes de mayo el Hospital de Cabueñes. Los 2.992 pacientes que, el día 31, engrosaban la lista de espera quirúrgica eran 78 más que un mes antes, pero llevaban menos tiempo aguardando la intervención. En concreto: 55,6 días, cifra que convierte al gijonés en el hospital con la tercera demora media más baja de la región tras el San Agustín (47 días) y el de Jarrio (50 días). Son ocho días menos que lo que, de media, esperaron los pacientes que estaban en lista de espera un mes antes.

Bajó también la demora máxima. Si en abril había al menos un paciente que llevaba 237 días esperando ser operado, el mes pasado el que más tiempo llevaba en esa situación no superaba los 177. Quiere esto decir que Cabueñes ha conseguido acabar con las demoras de más de 181 días (medio año), situación en la que, el mes anterior había veinte pacientes. Es una situación inédita en el hospital gijonés en los últimos cuatro años. Porque, desde 2013, cuando concluyó la huelga médica en la sanidad pública asturiana, Cabueñes no había conseguido poner en positivo esas cifras en la estadística que cada mes elabora el Servicio de Salud del Principado (Sespa). Cabe recordar que, en enero de 2013, llegó a haber 872 enfermos con esperas por encima de los seis meses.

Influyeron varios factores

«Estamos muy satisfechos con el resultado; no solo la gerencia, sino todo el hospital. Era un objetivo que teníamos planteado para junio y que hemos conseguido en mayo», destacó ayer el gerente de Cabueñes, Miguel Rodríguez. Resultados que coinciden, además, con la aplicación del nuevo horario. El que elimina la jornada de tarde que el personal sanitario realizaba una vez por semana a cambio de trabajar media hora más al día. Sin embargo, no fue éste uno de los motivos mencionados ayer por Rodríguez. El gerente achaca el hecho de haber bajado la demora media y haber acabado con las esperas de más de seis meses a las mejoras en la programación quirúrgica, a la mayor actividad de los quirófanos -tanto los propios como los concertados a los que se han derivado intervenciones-, y a haber «depurado las listas porque, muchas veces, hay pacientes que ya no deberían estar en ellas. La lista es algo que hay que mantener vivo y saber si los pacientes siguen con interés de operarse o no. Porque hay personas que desisten voluntariamente, que deciden no operarse, pero que siguen en la lista. De ahí que haya que hacer ese esfuerzo continuo de revisar las listas, depurarlas y ajustarlas a la realidad del momento», apuntó.

Confía el gerente en que estos buenos resultados se puedan mantener en el tiempo, pero es realista y sabe que el verano puede torcer las cosas. «Estos meses disminuye la capacidad quirúrgica y, casi con toda seguridad, en septiembre volveremos a tener pacientes de más de seis meses en lista de espera», asume. Con todo, mostró su confianza en que «de octubre a diciembre seremos capaces de recuperar el ritmo y acabar el año con lista de espera cero».

Por especialidades, en mayo era Traumatología la que contaba con mayor lista de espera y mayor demora media: 849 personas y 70 días. Idéntica espera existía en Ginecología mientras que por una intervención oftalmológica aguardaban de media 54 días 540 personas. Cirugía General y Digestiva y Otorrinolaringología eran los otros dos servicios con más pacientes sin atender.

«No damos abasto»

El gerente destacó la «sustancial mejora» en lo que a pruebas diagnósticas se refiere pero reconoció que «todavía tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, sobre todo en el tema de las colonoscopias, porque hay tanta demanda que, aunque se trabaja mañana y tarde, no damos abasto».

En consultas, apuntó Rodríguez, «en general, en todas las especialidades cumpliríamos con el futuro decreto de demora que plantea una primera consulta antes de sesenta días». Esa fue la espera media en mayo, tras conseguir bajar de los 66 días de abril. Pero Anestesia (con 118 días de media), Oftalmología (92) y Urología (71) está aún muy por encima de ese objetivo. Y aunque en Pediatría sí se está por debajo (52 días) lo cierto es que la demora media aumentó en nueve días con respecto a abril.