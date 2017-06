La librería La Buena Letra presentó ayer la primera novela de Carlos Gil de Gómez Pérez-Adrados (Logroño, 1976), 'Empleado púbico', una iniciativa que contó con la colaboración del Aula de Cultura de EL COMERCIO. Gil de Gómez traslada así a este género su conocida faceta ensayística, en la que ha publicado obras como 'Reflexiones (poco académicas) sobre la sociedad actual', 'La silenciosa victoria (neo) liberal' o, la más reciente, 'Política de ficción. Las cinco mentiras de la democracia'.

En conversación mantenida con el colaborador de EL COMERCIO, Alberto Piquero, que ejerció de presentador, explicó que llegado a un punto de su escritura «necesitaba dar forma narrativa y de no ficción a lo que escribo, al tiempo que exponerme a otro tipo de lectores».

También desveló que mientras en el género ensayístico «me preocupaba por llegar pronto al final del texto, en este caso me ha ocurrido al revés. E incluso he seguido construyendo relatos con los mismos personajes de la novela».

Miembro del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias, sitúa sin embargo la acción novelística en una consejería de la comunidad de Madrid y no en el espacio asturiano. Aclaró los motivos, acudiendo al sentido del humor: «No me atreví. Me habrían expedientado definitivamente», bromeó.

Más en serio, explicó que «aunque 'Empleado púbico' transcurre en una administración pública, en realidad habla de la soledad humana que podemos encontrar en cualquier otro lugar y en el día a día cotidiano». No obstante, existen referencias específicas en sus páginas que aluden a la corrupción, bien que con mayores acusaciones al estamento político que al funcionarial. Y apuntó que incluso «hay más corrupción de la que se cuenta en los periódicos».

No eludió su opinión acerca de ejemplos como los del 'caso Hulla' o el 'caso Renedo', indicando que en el primero «resulta difícil creer que toda la responsabilidad recaiga en una sola persona», aludiendo a José Ángel Fernández Villa. Alberto Piquero definió 'Empleado púbico' como perteneciente «al linaje de Kafka y el Diablo Cojuelo».